Удар в тила, бой и тиксо. Жесток грабеж разтърси созополско село

Жесток нощен грабеж разтърси созополското село Крушевец. 70-годишен мъж е бил ударен в тила, пребит, повален на земята и обездвижен с тиксо, след което от дома му били отнети 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара и два телефона. Нападението изглежда не е било спонтанно - прокуратурата разполага с данни за предварителна подготовка, а тримата предполагаеми извършители били маскирани. Само няколко часа след престъплението полицията стигнала до трима мъже и жена.

Шум в двора изкарал възрастния мъж навън

Всичко започнало малко след полунощ на 9 септември. 70-годишният мъж бил събуден от шум в двора на имота си и излязъл да провери какво се случва. Пред дома си видял жена от селото, която познавал.

Двамата се отдалечили от къщата, а малко по-късно мъжът се върнал. Тогава последвала атаката. Трима души го изненадали пред дома му и го нападнали.

„Най-напред му е бил нанесен удар с твърд предмет по тила. В резултат изгубил равновесие и паднал на земята. Физическата агресия, насочена към сломяване на съпротивата му, е продължила. Нанесени са му удари по тялото, а впоследствие ръцете му са били обездвижени, като са вързани с тиксо зад гърба му“, разказа говорителят на Районната прокуратура в Бургас прокурор Щелиян Димитров пред Нова телевизия.

Изчезнали пари и около 200 златни пендари

След като сломили съпротивата на възрастния човек, нападателите проникнали в дома му. Плячката била сериозна - 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендари, мобилен телефон и стационарен телефон.

Именно мащабът на отнетите ценности е сред обстоятелствата, които разследващите ще изясняват - включително дали извършителите предварително са разполагали с информация какво се съхранява в къщата.

Прокуратурата вече има данни, насочващи към предварителна подготовка. И тримата нападатели били с маски, а впоследствие такива са открити в автомобил, за който се предполага, че е използван от един от обвиняемите.

Разследването стигна до четири места

След престъплението започнала мащабна операция. Процесуално-следствени действия са проведени не само в Крушевец и Созопол, но и в София и Ботевград.

Задържани са трима мъже от София и района, както и жена от Крушевец. На мъжете вече са повдигнати обвинения за грабеж. Те са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата се очаква в петък да поиска от Районния съд в Бургас най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

За обвинението законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Каква е ролята на жената

Особено важен остава въпросът за жената, която възрастният мъж видял пред дома си малко преди нападението. Тя е задържана по Закона за МВР, но към момента не е привлечена като обвиняема.

Прокуратурата продължава да изяснява каква точно е била ролята й и дали действията й са имали връзка с последвалия грабеж.

„Обстоятелството, че тя не е привлечена към момента като обвиняема, не означава, че това ще остане така до края на производството. Наблюдаващият прокурор ще анализира събраните доказателства и ако се установи нейна съпричастност - тоест помагаческа дейност, която да е улеснила извършителите, тя също ще бъде обвинена“, обясни прокурор Димитров.

Така разследващите трябва да установят дали присъствието на жената пред дома е било случайно или е било част от предварително подготвения план.

И тримата обвиняеми вече са били осъждани

Случаят става още по-тежък и заради криминалното минало на задържаните. И тримата обвиняеми имат криминални регистрации и предишни присъди.

Сред старите им прояви има престъпления, свързани с кражби, както и управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества.

Разследващите сега трябва да изяснят кой каква роля е изпълнявал при нападението, откъде извършителите са знаели за ценностите в дома и дали е имало човек, който им е предоставил предварителна информация.

Плячката е намерена до последната вещ

Въпреки бруталното нападение разследването е довело до важен резултат - всички откраднати вещи са открити. Предстои те да бъдат върнати на 70-годишния им собственик.

Това означава, че възрастният мъж ще получи обратно парите, златните пендари и телефоните си. За разследващите намерената плячка е и съществена част от доказателствата по делото.

Жертвата е добре след преживения ужас

Състоянието на 70-годишния мъж към момента е добро въпреки нанесения побой. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва подробно да установи всички травматични увреждания, получени при нападението.

Предстои съдът да реши дали тримата обвиняеми ще останат постоянно в ареста. Паралелно с това прокуратурата ще продължи да събира доказателства за предварителната подготовка на престъплението и за евентуалното участие на задържаната жена.

Случаят започва като нощен шум в двора на възрастен човек, а само минути по-късно се превръща в добре подготвена атака с маски, удар в тила, бой, тиксо и плячка за хиляди. Сега остава разследването да покаже кой е дал информацията за богатството в къщата и как точно е бил организиран жестокият грабеж.