Последният трийсетак идва днес, после Рачев пуска есента

Лятото получи почти официално предизвестие за напускане. Проф. Георги Рачев обяви, че днешният ден ще донесе „последния трийсетак“ в София, а след това започва преходът към „хубава есенна идилия“. Захлаждането ще се усети осезаемо още през почивните дни, но климатологът побърза да успокои всички, които при думата „студ“ вече търсят зимните якета - „това не значи бели мечки“.

Лятото затваря в неделя, но само половината България

Според проф. Рачев Западна България ще затвори летния сезон в неделя, докато източната половина от страната ще получи още един ден бонус и ще се раздели с него в понеделник.

„В неделя затваряме лятото в Западна България, а в понеделник в Източна. Това не значи бели мечки, връщаме се към хубавата есен“, каза климатологът пред бТВ.

Иначе казано - няма нужда от паника, шалове до носа и аварийно вадене на пухенките. Просто горещото и сухо лято приключва и България се връща към температури, които малко повече приличат на септември.

Разликата обаче няма да е никак малка. По думите на Рачев между днешните стойности и тези след понеделник на места ще има спад от 10-15 градуса.

„Последният трийсетак“ за София

„Последният трийсетак ще бъде в София днес“, обяви професорът в характерния си стил. След това температурите тръгват надолу и се установява значително по-спокойно есенно време.

Очакванията му са максималните стойности постепенно да се насочат към около 25 градуса. По-сериозно захлаждане Рачев очаква чак около 21-22 септември.

„Хубава, топла, нормална есен, връщаме се към нормалното за тази част на годината. За тази година свърши топлото и сухо лято“, обобщи той.

Така че, който има последни планове за истинско лятно настроение, трябва да побърза. Следващият подобен сезон, както напомни професорът, вече ще чакаме догодина.

15 септември се превърна в битка между Европа и Америка

Особено внимание Рачев отдели на времето за първия учебен ден - тема, която всяка година внезапно превръща родители, директори и класни ръководители в любители метеоролози.

Засега двата големи прогнозни модела не са напълно единодушни. „По европейския модел картата на валежите показва дъжд, а американският не дава никакви валежи. Какво да кажа? Гледайте прогнозата“, пошегува се климатологът.

Неговото очакване е все пак компромисно - ако има валежи на 15 септември, те ще са на сравнително малко места и предимно в сутрешните часове.

Температурите за първия учебен ден се очаква да бъдат около 22-25 градуса. Сутринта ще е по-хладна, така че децата вероятно ще тръгнат към училище с по една връхна дреха, но без необходимост от експедиционна екипировка.

Родителите да следят прогнозите до последно

Проф. Рачев специално посъветва родители, ученици и организатори на тържествата да не приемат отсега нито дъжда, нито сухото време за окончателно решени. „Гледайте и слушайте прогнозите“, препоръча той.

Причината е, че до 15 септември моделите могат още няколко пъти да разместят валежните зони. Засега вероятността е по-скоро празненствата да минат спокойно, макар сутринта на места да може да се наложи чадърът да придружи букета за учителката.

Дунав обаче няма повод за шеги

Докато времето постепенно се връща към нормалните си септемврийски навици, положението с Дунав остава сериозно. Нивото на реката продължава да пада и според Рачев критично ниските стойности могат да се задържат до края на месеца.

„Работи унгарската АЕЦ, нашата също е добре, но румънската няма силици“, коментира климатологът в типичния си стил.

Зад шегата обаче стои реален проблем. Ниското ниво на Дунав вече затруднява корабоплаването и създава проблеми за редица дейности, зависещи от реката. Последните измервания също показват продължаващ спад в българския участък.