Лоша новина за столичен квартал. Дълъг ремонт оставя хората без топлоподаване

Неприятна есен се задава за стотици жители на столичния ж.к. „Младост“ 3. Заради мащабен ремонт на топлопреносната мрежа шест блока ще останат без топлоподаване почти месец, а за хората в една от сградите прекъсването ще продължи още по-дълго - чак до 30 октомври. От „Топлофикация София“ обясняват, че намесата вече не може да се отлага, защото участъците са с висока аварийност и влошено техническо състояние.

От 25 септември започва дългото прекъсване

Ремонтът ще започне на 25 септември и според обявения график основната част от него трябва да приключи на 24 октомври. През този период ще бъде подменен главен топлопровод, което ще наложи пълно спиране на топлоподаването към бл. 351, бл. 351Б, бл. 352, бл. 353, бл. 383 и бл. 384.

За живеещите там това означава седмици без обичайната услуга точно в началото на есента, когато сутрините и вечерите вече стават все по-хладни. Макар отоплителният сезон още да не е започнал официално, домакинствата ще трябва да се справят без топлоподаване в продължение на почти месец.

Блок 353 ще чака най-дълго

Най-тежко ще бъде положението за жителите на бл. 353. Там ремонтът няма да приключи на 24 октомври, защото ще бъдат подменяни и отклоненията към самата сграда.

Затова прекъсването ще продължи до 30 октомври 2026 г. - повече от месец след началото на ремонта. Така хората в блока ще трябва да изкарат практически цял октомври без топлоподаване и да разчитат на алтернативни решения в случай на по-студено време.

Два блока ще бъдат засегнати, без да се копае пред тях

Блокове 383 и 384 също попадат в зоната на прекъсването, въпреки че пред самите сгради не са планирани строително-ремонтни дейности. Причината е, че те са свързани към топлопровода, който ще бъде подменян.

Така и тези домакинства ще усетят ремонта, макар пред входовете им да няма разкопаване и тежка техника.

Причината - мрежата вече е рискова

От „Топлофикация София“ обясняват, че конкретните участъци са избрани заради установена висока аварийност и влошено техническо състояние. Целта е проблемните тръби да бъдат сменени преди същинския отоплителен сезон, за да се намали рискът от още по-сериозни аварии през зимата.

За дружеството това е превантивен ремонт. За живеещите в засегнатите блокове обаче той ще означава дълъг период на неудобство и принудително приспособяване към живот без топлоподаване.

Поне няма да плащат за неполучена услуга

Единственото известно облекчение е финансово. За периода, в който услугата е прекъсната, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване, уточняват от дружеството.

Ремонтът трябва да намали риска от аварии през зимата, но преди това жителите на шестте блока ще трябва да преминат през един труден есенен месец - а за бл. 353 изпитанието ще продължи чак до самия край на октомври.