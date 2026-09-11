Рожден ден днес има министър Илин Димитров

Рожден ден днес празнува министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Министър Димитров е водещ експерт с над две десетилетия опит в сферата на туризма. Роден през 1983 г. в Добрич, той изгражда солидна образователна подготовка, придобивайки три бакалавърски степени - по управление на хотели и ресторанти от Колежа по туризъм във Варна, по стопанско управление от СА „Д. А. Ценов“ в Свищов и по маркетинг от Висшето училище по мениджмънт. По-късно защитава докторска степен в Икономически университет - Варна, където се хабилитира като доцент по управление на туризма и дълги години преподава, обучавайки бъдещи кадри за индустрията.

Професионалният му път в туристическия бизнес започва още през 2000 г. и преминава през различни оперативни и ръководни позиции, а между 2020 и 2021 г. заема поста председател на Управителния съвет на Варненската туристическа камара.

Политическата си кариера започва като народен представител в 47-ото Народно събрание, където оглавява парламентарната Комисия по туризъм. По-късно заема поста министър на туризма в служебните кабинети на Гълъб Донев (август 2022 г. - юни 2023 г.), а впоследствие продължава активната си обществена и държавна дейност като секретар по туризъм, образование и култура на президента.

През май 2026 г. Илин Димитров отново поема управлението на туристическия сектор, след като е номиниран и избран за министър на туризма в правителството на Румен Радев.

Владее английски, немски и руски език. Женен е и има две деца.

Днес празнуват още:

Александър Каракачанов, политик

Валентина Радинска, поетеса

Кеворк Кеворкян, журналист

Доц. дфзн Леандър Литов, физик, ръководител на българския екип към ЦЕРН

Маша Илиева, примабалерина и хореограф

Пламен Марков, легенда на ЦСКА

Таня Димитрова, актриса

Доц. д-р Аделина Цакова, началник Клинична лаборатория ДКЦ „Софиямед“