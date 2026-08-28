Голяма част от София остава без топла вода за две седмици

Десетки квартали в източната и южната част на София остават без топла вода за около две седмици. „Топлофикация София“ започва от днес, 28 август, мащабна планова профилактика на топлорайон „София Изток“, която ще продължи до 13 септември включително. Спирането ще засегне едни от най-големите жилищни райони на столицата, включително целия комплекс „Младост“, „Дружба“, „Студентски град“, „Изток“ и „Изгрев“. От дружеството обясняват, че ремонтът е част от подготовката за отоплителния сезон 2026/2027 г.

Кои квартали остават без топла вода

Без топлоподаване ще бъдат „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница“, „Полигона“, „Студентски град“, „Витоша“, „Малинова долина“, „Дървеница“, „Дружба“ 1 и 2, както и „Хладилника“.

Засегната ще бъде и част от „Лозенец“ - районът между улиците „Филип Кутев“, „Стоян Михайловски“, „Арх. Йордан Миланов“, „Борова гора“, „Митрополит Кирил Видински“, „Елин Пелин“, „Миджур“, „Крум Попов“, „Богатица“, „Кожух планина“, „Козяк“ и „Емилиян Станев“. Спирането обхваща още части около булевардите „Симеоновско шосе“ и „Арсеналски“, както и района на Южния парк.

Засегнати са болница, зоопарк и Посолството на САЩ

Без топлоподаване ще останат Университетска болница „Лозенец“, Посолството на САЩ и Софийският зоопарк. Профилактиката ще засегне също комплекс „Враня“, включително обекти на БАН и НИМХ, както и промишлената зона около Гара Искър.

В списъка влиза и част от квартал „Яворов“ - карето между бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Александър Жендов“ и бул. „Шипченски проход“.

Защо се налага двуседмичното спиране

От „Топлофикация София“ посочват, че профилактиката е част от задължителната ежегодна подготовка на съоръженията преди зимата. По време на ремонта ще бъде подменена амортизирана арматура и ще бъдат проверени основните мощности в централата.

Целта е проблемните участъци да бъдат отстранени предварително и да се намали рискът от аварии през отоплителния сезон 2026/2027 г. Плановото прекъсване на топлоподаването ще продължи до 13 септември включително.