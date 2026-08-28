Хладен фронт удря страната, после лятото отвръща с нова жега

Хладен въздух ще нахлува днес от североизток и ще разцепи България на две съвсем различни температурни зони. В северните и източните райони максималните температури ще останат между 23 и 28 градуса, докато в Югозападна България ще достигнат до 34 градуса. На места в централните и югоизточните части ще превали, а в централните южни райони ще има и гръмотевици. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса.

Облаци и дъжд в центъра, слънце на югозапад

Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните части на страната. В Североизточна България облаците постепенно ще намалеят и ще се установи слънчево време, а следобед слънцето ще се покаже и в югоизточните райони. В Югозападна България денят ще остане слънчев от сутринта до вечерта.

Ще духа умерен север-североизточен вятър, а в източните райони той временно ще бъде силен. Именно там нахлуването на по-хладния въздух ще се усеща най-осезаемо.

Гръмотевици над Родопите

В планините картината също ще бъде различна. Над Стара планина и Странджа ще има повече облаци и на места ще превалява дъжд. Над Родопите ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи и гръмотевична дейност.

Предимно слънчево ще остане над планинските масиви в Югозападна България. Ще духа умерен север-северозападен вятър, а по най-високите части - силен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра - около 14 градуса.

Черноморието започва с облаци, завършва със слънце

По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, като по Южното Черноморие ще превалява дъжд. Следобед облаците ще се разкъсат и ще се установи слънчево време.

Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, морската вода остава 25-26 градуса, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Уикендът връща топлото време

В събота вятърът ще стихне, а сутринта ще бъде прохладна. На места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще преобладава слънчево време и ще започне затопляне, като максималните температури ще достигнат 29-34 градуса.

В неделя над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Следобед над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат още.

Новата седмица носи нова жега

В първите дни от новата седмица слънцето ще доминира. Следобед главно над планините ще се развива купеста облачност и само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, а в източните райони до умерен източен-югоизточен вятър.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието - 28-30 градуса. В края на периода обаче Западна България отново ще усети нахлуване на по-хладен въздух от северозапад. Там ще се развият гръмотевични облаци и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, докато в източната половина ще остане предимно слънчево и горещо.