Задава се необичайна зима. Ел Ниньо готви много изненади

Зимата на 2026/2027 г. започва да придобива все по-ясни характеристики в дългосрочните метеорологични прогнози. Един от основните фактори, който може да окаже сериозно влияние върху атмосферната циркулация в Северното полукълбо, е развиващият се силен епизод на Ел Ниньо в тропическата част на Тихия океан, пише "Метео Балканс".

Последните сезонни модели показват потенциално много силен, а според някои прогнози и екстремен Ел Ниньо. Това не означава автоматично сурова или снежна зима навсякъде, но подобно състояние на океана може значително да промени движението на струйното течение, разпределението на атмосферното налягане и пътищата на циклоните.

На този етап прогнозите очертават интересен контраст между Северна Америка и Европа, като най-ясният сигнал се наблюдава именно над САЩ и Канада.

Ел Ниньо 2026: океанът в Тихия океан се затопля значително

Ел Ниньо е климатичен феномен, свързан с необичайно затопляне на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан. При силни събития това затопляне може да промени глобалната атмосферна циркулация.

Настоящите данни показват значителни положителни температурни аномалии в тропическия Тих океан. Според разглежданите прогнози събитието има потенциал да достигне категорията на Super El Niño, при която температурните аномалии в основния район Niño 3.4 се задържат на много високи нива.

Особено важна е структурата на затоплянето под морската повърхност. В екваториалната част на Тихия океан се наблюдава мощна топла аномалия в горните стотици метри, свързвана с т.нар. вълна на Келвин. Тя може да пренася огромно количество топла вода на изток и да подпомага развитието на силен Ел Ниньо.

Сезонните модели очакват пикът на явлението да бъде около края на есента и началото на зимата, което прави възможното му влияние върху зимния сезон 2026/2027 особено интересно.

Как Супер Ел Ниньо може да промени зимната циркулация?

Силният Ел Ниньо не действа директно като „включвател“ за студено или топло време. Той променя разпределението на атмосферното налягане и генерира т.нар. планетарни вълни, които могат да се разпространяват от тропиците към по-високите ширини.

При силни събития обикновено се наблюдава по-дълбока област на ниско налягане над северната част на Тихия океан и по-силен гребен на високо налягане над Канада и северните части на САЩ.

Това може да доведе до разделяне на струйното течение на различни потоци. Южният струен поток остава активен и пренася повече влага и атмосферни системи през южните части на САЩ, докато северните райони могат да останат под влиянието на по-топъл въздух.

Точно тази конфигурация е една от характерните особености на силните Ел Ниньо зими.

Какво показват прогнозите за САЩ и Канада?

Според актуалните сезонни прогнози на ECMWF и други модели се очертава значителен температурен контраст над Северна Америка.

По-топли от нормалното условия се очакват в голяма част от Канада и северните райони на САЩ. В същото време южните и централните части на страната могат да бъдат по-често под влиянието на области с ниско налягане, облачност и валежи.

Това не означава, че в САЩ няма да има студени нахлувания. Напротив – при подходящо взаимодействие между северния блокиращ гребен и активното южно струйно течение може периодично да се създават условия за нахлуване на много студен въздух към централните и източните части на страната.

Именно затова зимата може да бъде много контрастна – с продължителни по-топли периоди в едни райони и значителни снеговалежи и студени нахлувания в други.

Къде се очаква повече сняг в Северна Америка?

Сезонните прогнози показват потенциал за наднормени снеговалежи в части от централните и източните САЩ, както и в някои райони на източна Канада.

По-висока вероятност за снежна зима се очертава и в части от Скалистите планини, Сиера Невада и югозападните райони на САЩ.

В същото време северозападните части на САЩ, някои райони на северните Скалисти планини и части от Канада могат да останат с по-малко сняг заради по-топлата атмосферна циркулация.

Така силният Ел Ниньо може да създаде своеобразно разделение между различните части на континента.

А какво ни очаква в Европа?

Ситуацията над Европа е по-сложна.

Сезонните прогнози към момента показват преобладаване на по-мек западен и югозападен въздушен пренос през голяма част от континента. Това означава по-често пренасяне на влажен и сравнително топъл въздух от Атлантическия океан.

В резултат на това средните зимни температури в голяма част от Европа могат да останат над климатичната норма.

Това обаче не означава липса на зима или сняг. Сезонната средна стойност не може да покаже конкретните студени нахлувания, които могат да продължат няколко дни или седмици.

При преминаването на отделни средиземноморски и атлантически циклони може временно да се създават условия за нахлуване на по-студен въздух от север.

Балканите също могат да останат под влияние на по-мек въздушен пренос

За Балканския полуостров настоящият сценарий не е особено благоприятен за продължителна снежна зима в низините.

При доминиращ западен или югозападен поток температурите по-често биха били около и над нормата, особено в началото на зимата. В същото време преминаването на отделни средиземноморски циклони може да донесе значителни валежи.

При съвпадение между валежна система и достатъчно студен въздух обаче са възможни и снеговалежи, включително по-ниско в планините и в някои котловинни райони.

Следователно по-топлата сезонна прогноза не изключва отделни сериозни зимни обстановки на Балканите.

Какво показват прогнозите за снеговалежите в Европа?

Очакванията за Европа са за повече валежи в значителна част от континента, но това не трябва автоматично да се интерпретира като повече сняг.

За да има снеговалеж, са необходими подходящи температурни условия. Ако атмосферният пренос е предимно атлантически и температурите са положителни, голяма част от валежите ще падат като дъжд.

По-добри условия за устойчив снежен покрив могат да се запазят в Северна и Североизточна Европа, както и във високите части на Алпите.

Високите части на Алпите над приблизително 1800–2000 метра могат да получат значителни количества сняг, ако влажните атлантически системи се комбинират с достатъчно ниски температури.

За по-ниските части на Европа, включително Балканите, Пиренеите и Апенините, сезонната картина към момента изглежда по-несигурна и по-малко благоприятна за постоянна естествена снежна покривка.

Полярният вихър – още един важен фактор

Друг ключов фактор за зимата може да бъде стратосферният полярен вихър.

Полярният вихър представлява голяма циркулация на въздуха около Арктика, която се развива високо в стратосферата през зимата. Когато той е силен и устойчив, студеният въздух обикновено остава по-концентриран около полярните райони.

При отслабване или нарушаване на полярния вихър се увеличава вероятността за промени в струйното течение и за изтичане на студен арктичен въздух към средните ширини.

Един от най-интересните сигнали в актуалните сезонни прогнози е именно тенденцията към отслабване на стратосферните западни ветрове в края на декември и през януари.

Това обаче не означава, че вече е прогнозирано конкретно внезапно стратосферно затопляне (SSW).

Такова събитие не може надеждно да бъде предсказано месеци предварително.

Възможно ли е внезапно стратосферно затопляне?

При силен Ел Ниньо атмосферата може да пренася повече вълнова енергия от тропиците към стратосферата. Това е един от механизмите, чрез които силните Ел Ниньо събития могат да повлияят върху полярния вихър.

Последните прогнози показват сигнал за отслабване на вихъра около края на декември и през януари.

Ако впоследствие се стигне до значително нарушаване на вихъра и до внезапно стратосферно затопляне, това може да увеличи вероятността за по-сериозни студени нахлувания към Северна Америка и части от Европа.

Важно е обаче да се подчертае: отслабването на полярния вихър не гарантира студена зима в България или в Европа. Връзката между стратосферата и времето при земната повърхност е сложна и зависи от конкретната конфигурация на атмосферната циркулация.

Как може да се развие зимата месец по месец?

Декември 2026

В началото на зимата моделите показват вече оформена Ел Ниньо циркулация. Над Европа се очаква по-често западен въздушен пренос, което би поддържало температурите сравнително високи.

В Северна Америка контрастът между северните и южните райони може да бъде по-ясно изразен.

Януари 2027

През януари сигналът в сезонните модели се усилва. Над Канада се очертава по-изразена област на високо налягане, докато южните части на САЩ остават под влиянието на активна зона на ниско налягане.

Това може да създава условия за по-сериозни снеговалежи и студени нахлувания в части от централните и източните САЩ.

За Европа западният пренос остава основният сценарий, но развитието на стратосферния полярен вихър може да промени циркулацията.

Февруари 2027

Към края на зимата някои модели продължават да показват активна южна струя над САЩ и блокиращ гребен над Канада.

Това увеличава потенциала за студени нахлувания към централните и източните части на САЩ, но конкретните снеговалежи и температури ще зависят от развитието на отделните атмосферни системи.

Над Европа картината остава по-несигурна и силно зависима от Северния Атлантик.

ECMWF и NMME показват сходен основен сценарий

Интересното в настоящата прогноза е, че различни сезонни модели показват сходна широкомащабна структура.

Моделът ECMWF очертава силен сигнал за Ел Ниньо, блокиращ гребен над Канада, активна южна струя и по-топли условия в голяма част от Европа.

Мултимоделната система NMME, използвана от американските метеорологични служби и научни центрове, също показва сходна конфигурация над Северна Америка и Европа.

Съгласието между различни модели увеличава увереността в общия сценарий, но не означава, че конкретните температури и снеговалежи вече са определени.

Ще има ли истинска снежна зима в България?

На този етап е твърде рано да се каже категорично.

Сезонните прогнози могат да дадат информация за вероятните тенденции, но не могат надеждно да определят дали например София, Видин или друг конкретен град ще получи сняг на определена дата през януари.

Ако над Европа се запази доминиращ западен пренос, вероятността за продължителни студени периоди в България ще бъде по-ниска. Въпреки това отделни студени нахлувания остават напълно възможни.

Особено важна ще бъде циркулацията над Северния Атлантик, развитието на полярния вихър и позицията на атмосферните блокиращи области.

Заключение: интересна, но все още несигурна зима

Първите дългосрочни прогнози за зима 2026/2027 показват потенциално много интересна атмосферна конфигурация.

Основният фактор е силният Ел Ниньо, който може да достигне исторически стойности и да окаже сериозно влияние върху струйното течение и атмосферната циркулация.

За Северна Америка сигналът е сравнително ясен – възможен е силен контраст между топлия север и по-хладните и по-влажни южни и източни райони, с повишен потенциал за снеговалежи в части от централните и източните САЩ.

За Европа прогнозите сочат по-мек и влажен западен въздушен пренос. Това би ограничило продължителните студени периоди в много райони, но не изключва отделни зимни обстановки.

Допълнителен фактор ще бъде поведението на полярния вихър през декември и януари. Ако той отслабне значително или бъде нарушен, атмосферната циркулация може да се промени и да се увеличи вероятността за студени нахлувания към средните ширини.

Всичко това обаче е дългосрочен сценарий, а не окончателна прогноза. С наближаването на зимата моделите ще предоставят все по-надеждна информация и ще стане възможно да се оцени по-точно какво може да очакваме в България и на Балканите.