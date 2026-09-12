Метеоролог предупреди за необичайна зима. Разкриха пика на Ел Ниньо и последиците
Климатичният феномен е основният фактор, влияещ върху времето в Европа
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Климатичният феномен е основният фактор, влияещ върху времето в Европа
Суши, наводнения и екстремни горещини предстоят
ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
Явлението се е засилило с повече от 36 процента спрямо периода преди началото на индустриалната епоха
Прогнозите очертават интересен контраст между Северна Америка и Европа
Прогнозата вече излиза извън съвременния опит
Суши, наводнения и екстремни температури заплашват реколтата, цените на храните, енергията и глобалната търговия, а икономическите щети могат да се ус...
Учените се изправят пред нещо без прецедент – изключително силен Ел Ниньо на фона на вече рекордно затоплен климат
Суша, валежи и жега - всяка част от земното кълбо ще реагира различно
Дългосрочните прогнози не дават възможност за точно предвиждане на конкретни температури или снеговалежи месеци напред
Няма да усетим поевтиняване докрая на годината
Ще удари много стоки, ще бушува до края на 2028-а
Проучват дали изсветляването на морските облаци може временно да намали жегите и екстремните климатични явления
Ще се засили рязко през следващите няколко месеца и ще достигне своя пик в края на есента
Защо сутрешната чаша става все по-скъпа
Келвин се простира на стотици километри по екватора
Суша и потоп удрят големите световни плантации заради Ел Ниньо, Индия и Бразилия най-уязвими
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
Какво се случва с климата
Учени предупреждават, че може да донесе екстремни жеги, суши, наводнения и нови температурни рекорди по света