Учени с дръзка идея срещу "супер Ел Ниньо“: Искат да намалят слънчевата светлина!

Светът може да бъде изправен пред един от най-силните „супер Ел Ниньо“ през последните десетилетия – климатично явление, което е способно да доведе до рекордни горещини, разрушителни пожари, суши и проливни валежи в различни части на планетата.

На този фон международен екип учени предлага необичайна идея, която звучи като научна фантастика – временно да се намали количеството слънчева светлина, достигаща до Земята, за да се ограничат най-тежките последици от явлението.

Проучването, публикувано в списание Science Advances, е ръководено от учени от Института по океанография „Скрипс“, предава CNN.

Какво представлява идеята?

Изследователите са анализирали спорен метод, известен като морско изсветляване на облаците (marine cloud brightening).

При него във въздуха над океана се разпръскват микроскопични частици морска сол. Те правят облаците по-светли и по-отразяващи, така че по-голяма част от слънчевата светлина се връща обратно в Космоса, вместо да затопля Земята.

Целта не е да се промени климатът трайно, а временно да се намали екстремното затопляне, което съпътства най-силните прояви на Ел Ниньо.

Защо учените изобщо обмислят подобна мярка?

Ел Ниньо е естествен климатичен процес, който започва в тропическата част на Тихия океан. Той повишава средните глобални температури и често води до екстремни климатични явления по света.

Заради причиненото от човека изменение на климата ефектът му става все по-силен, а годините с Ел Ниньо се превръщат в едни от най-горещите в историята.

Спорно решение

Самите учени подчертават, че соларното геоинженерство остава силно противоречива идея.

Критиците предупреждават, че подобна намеса може да има непредвидими последици за валежите, океанските течения и екосистемите.

Едно от най-големите опасения е т.нар. „температурен шок при прекратяване“ – рязко затопляне, което може да настъпи, ако подобни технологии започнат да се използват, а впоследствие бъдат внезапно спрени.

Авторите на новото изследване обаче подчертават, че предлаганият от тях подход е различен.

„Не говорим за постоянно геоинженерство, а за временна мярка, която да помогне при конкретно климатично събитие, като силен Ел Ниньо, за който почти със сигурност се очаква да причини сериозни щети“, обяснява Кейт Рике, климатолог от Института по океанография „Скрипс“ и Университета на Калифорния в Сан Диего.

По думите ѝ идеята не е човечеството да се обвърже завинаги с подобна технология, а тя да се използва само при извънредни ситуации, когато рискът от екстремни горещини, пожари и други бедствия е особено висок.

Това прави предложението по-различно от повечето идеи за геоинженерство, макар дебатът около безопасността му да остава открит.

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