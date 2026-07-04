Нова версия защо 4 пъти е изчезвал животът на Земята! Голямото предупреждение

През последните 500 милиона години животът на Земята е умирал масово поне пет пъти.

Ако с изчезването на динозаврите всичко е повече или по-малко ясно, като вината е в гигантски астероид, то причините за другите 4 глобални бедствия продължават да са голяма загадка, защото не са останали огромни кратери.

Напоследък учени от Италия и Канада предложиха нова неочаквана версия за изчезването на света. Според тях това може да случва заради масивни космически обекти, които не е задължително да са се сблъскали с нашата планета, може просто да са прелитали покрай Слънчевата система, пише Кориере Дела Сера.

Физикът Даниел Фаргион от Университета в Рим смята, че виновниците за загиването на света може би са малки планети от покрайнините на Слънчевата система. Летейки достатъчно близо до Земята, такива обекти са причинявали глобални природни бедствия с мощната си гравитация. Поради това оста на Земята се измества, километър цунами завладява океаните, а магма и отровни газове избухват от дълбоки пукнатини. Това може да причини рязко студено вълнение, отравяне на океаните и смърт на повече от 95% от всички живи същества.

Канадските учени потвърждават теорията, като посочват наклонената ос. Осите и орбитите на планетите са наклонени хаотично, което може да е следа от древно прелитане покрай обект, който е бил няколко пъти по-голям от Юпитер. Такива гравитационни шокове, според изследователите, са се случвали повече от веднъж и може пак да се случат в бъдеще.

Затова заплахата за земния живот дебне не само в директния удар на астероида, но и в невидимото, но разрушително привличане на малки планети, наричани космически скитници.

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