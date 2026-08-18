Край на една ера! Шакира заличи следите от Пике

Колумбийската суперзвезда Шакира официално затвори последната си голяма бизнес страница на испанска земя. Изпълнителката окончателно разпусна холдинговата си компания „Файър Рабит“ (Fire Rabbit), която основа през златните си години в държавата. Решението е заведено в испанския Търговски регистър и бележи пълното скъсване на икономическите връзки на певицата с Иберийския полуостров.

Ликвидация в гнездото на любовта

Компанията беше ситуирана в Есплугъс де Лобрегат – луксозното предградие на Барселона, където Шакира градеше семейно щастие с бившия ас на „блаугранас“ Жерар Пике. Официалните документи сочат, че администрацията е отстранена, а самата латино дива е назначена за ликвидатор, за да разпродаде активите и да закрие фирмата. Драстичният ход идва като логично следствие от шумната ѝ раздяла с футболиста и окончателното ѝ преместване с децата в Маями. Любопитното е, че холдингът е бил свързан с панамска фирма, управлявана от Феран Виласека – настоящ президент на ФК „Андора“, където мажоритарен собственик е именно Пике.

Войната с данъчните завърши с триумф

Закриването на бизнеса съвпада с грандиозна победа на звездата срещу испанските данъчни власти, които с години я разпъваха на кръст. Националният съд на Испания нанесе тежък удар по хазната, като я принуди да върне близо 60 милиона евро на Шакира. Магистратите отмениха солена глоба от 2011 г. с мотивите, че държавата не е доказала, че певицата е прекарала в страната критичните 183 дни, за да бъде облагана като местен жител.

За капак съдът в Барселона окончателно прекрати и второто наказателно производство срещу нея за укриване на 6,6 милиона евро през 2018 г.. Така единственото петно в досието ѝ остава по-ранно споразумение, при което тя брои 7,8 милиона евро глоба, за да избегне затвора за измама в периода 2012-2014 г.. Днес Шакира е свободна, чиста пред закона и напълно заличи миналото си в Испания!

