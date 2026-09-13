Край на една ера! Шакира заличи следите от Пике
Поп дивата окончателно хлопна кепенците на холдинга им
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Поп дивата окончателно хлопна кепенците на холдинга им
То издаде изневярата на Пике, бившият футболист наблюдаваше как жената, с която някога споделяше живота си, влиза в историята
Преди 16 години Световно ги събра
След раздялата певицата насочи още повече енергията си към музикалната кариера
Певицата отмъщава на бившия си и майка му за раздялата
46-годишната певица публикува в социалните мрежи снимка
Коя е причината за изненадата
Двамата били засечени на сватба
Нова версия за раздора в отношенията им
Слуховете са, че футболистът е изневерил на певицата с 21-годишна студентка
Двойката е заедно от 2011 г. и има две деца
Твърди се, че Пике е спал и с майката на съотборник
Двойката така ине сключи брак, въпреки че 12-годишната им връзка им донесе две деца
Фулъм готов да вземе защитникът
Певицата иска да се чувства като любовница на Жерар
Сумата е дарение за борбата с Covid-19
Всеки клуб има мръсни чинии, но сега не е времето да ги вадим, твърди защитникът на Барса
Ако това стане може да удари по турнира в София
Защитникът на Барса ще управлява тим от Андора
Поп дивата Шакира и партньорът й Жерар Пике са станали жертви на изнудване със запис на техни сексуални гимнастики, съобщи испанска медия. Според "Dia...