Пике гледа Шакира от трибуните, без любовницата си ВИДЕО

Докато Шакира беше в центъра на вниманието на сцената на финала на Мондиала, сред зрителите на стадиона имаше трима души, които я познават по-добре от почти всеки друг – двамата ѝ синове Милан и Саша, както и бившият ѝ партньор и техен баща Жерар Пике. Испанските медии особено се вълнуват от отношенията им и днес също пишат по темите, които дълго няма да отзвучат - победата и една от най-ярките любовни истории.

Тримата наблюдаваха на живо финала между Испания и Аржентина и историческото изпълнение на колумбийската звезда.

Испанските медии отбелязват и още един любопитен детайл – Пике беше на трибуните със синовете си, но без настоящата си партньорка Клара Чиа. Отсъствието ѝ не остана незабелязано и веднага породи коментари в светските издания, въпреки че няма информация това да е свързано с проблеми във връзката им.

Така съдбата отново направи любопитен кръг. През 2010 г. Световното първенство събра Шакира и Пике покрай снимките на легендарната „Waka Waka“, а шестнадесет години по-късно бившият футболист наблюдава от трибуните как жената, с която някога споделяше живота си, влиза в историята с първото шоу на полувремето на финал на Мондиал.

Momento viral:

Piqué con sus hijos Sasha y Milán mientras Shakira canta en el Show central de la final de la copa mundo 2026. pic.twitter.com/wlbY5h3S3d — Jonatan Clay (@MundoClay) July 19, 2026

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 предложи исторически момент не само на терена, но и извън него. Докато Испания и Аржентина се прибраха в съблекалните след първото полувреме, MetLife Stadium се превърна в сцена за първото шоу на полувремето в историята на световните футболни финали.

Шакира заедно с нигерийския изпълнител Burna Boy изпълни „Dai Dai“ – официалната песен на Световното първенство 2026.

Танц, който вдъхновява света

Към двамата артисти се присъединиха и Triplets Ghetto Kids – детска танцова формация от Уганда, чието участие се превърна в един от най-вълнуващите моменти на вечерта.

Създадена през 2014 г. в квартал Катве в столицата Кампала, групата използва музиката и танца като средство да осигури образование, подслон и по-добро бъдеще за деца, останали без родителска грижа или израснали в крайна бедност.

Именно тази кауза впечатлява Шакира, която лично кани младите танцьори да станат част от историческото шоу, след като вижда техни видеа в социалните мрежи.