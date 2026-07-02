Невероятно предложение за брак приключи с арест

Необичайна и изключително рискована акция на върха на една от най-известните сгради в света завърши с арест в Ню Йорк. Двама екстремни катерачи успяха да проникнат в забранена зона на „Емпайър Стейт Билдинг“, да достигнат до антената на небостъргача на над 440 метра височина и да разгънат транспарант над града. Кулминацията настъпи, когато мъжът предложи брак на своята партньорка буквално над покривите на Манхатън.

Инцидентът е станал по обяд и предизвикал незабавна реакция на полицията и службите за сигурност. След сигнал за хора, намиращи се на върха на антената, специализирани полицейски екипи са били изпратени на място. Служители от звеното за извънредни ситуации са се изкачили по вътрешните конструкции на съоръжението, за да достигнат до двойката и да я свалят безопасно, предава NOVA.

Задържаните са идентифицирани като 33-годишната Анджела Николау и 32-годишният Иван Кузнецов, известен в социалните мрежи като Иван Бееркус. Двамата са добре познати сред любителите на екстремните височини заради снимки и видеа от покриви на небостъргачи и други опасни локации по света.

Според разследващите те са успели да проникнат в зона, недостъпна за посетители, но все още не е ясно как точно са преодолели мерките за сигурност на една от най-охраняваните сгради в Съединените щати. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконно проникване, застрашаване на обществената безопасност, нанасяне на щети и неправомерно навлизане в чужда собственост.

По време на престоя си на върха двойката е разгънала транспарант с посланието: „Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът ще познае мира“. Малко след това Кузнецов е предложил брак на Николау на фона на панорамната гледка към Ню Йорк.

Случката е била заснета както от полицейски камери, така и от самите участници. В профила си в Инстаграм Анджела Николау публикува кадри от акцията, включително снимка с годежния пръстен и силуета на Манхатън зад нея.

С височина от 443 метра заедно с антената, „Емпайър Стейт Билдинг“ е сред най-разпознаваемите символи на Ню Йорк. Съоръжението играе и ключова роля за телевизионното и радиоразпръскването в града, тъй като от него се излъчват сигналите на множество местни медии.







Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com