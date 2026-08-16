Отиде си знаков актьор от "Междузвездни войни"

Актьорът Ник Джоузеф, известен с ролята си във филма „Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда“, е починал внезапно на 60-годишна възраст, съобщава уебсайтът Daily Star.

Джоузеф е най-познат като майор Архул Хекстрофон – един от персонажите, които връчват медалите по време на финалната церемония във филма от 1977 г. Той има и малка роля в класическия филм за Джеймс Бонд „Шпионинът, който ме обичаше“ от същата година.

Смъртта му е потвърдена от близкия му приятел Рик Стенли, който написа: „Вчера получих много тъжната новина от съпругата на Ник, Ди, че Ник е починал внезапно.“, предаде bTV.

„Стеф и аз сме съкрушени. Не мога да повярвам, че загубих най-добрия си приятел. През годините с Ник и Ди преживяхме много приключения, включително организирахме заедно четири събития, посветени на „Междузвездни войни“.“

Стенли допълни, че Джоузеф с огромно вълнение е очаквал следващата година, когато ще бъде отбелязана 50-годишнината на „Междузвездни войни“

„Изпращаме любов и молитви на Ди и семейството в този толкова тъжен момент. Почивай в Силата, майор Архул Хекстрофон, скъпи мой приятелю. До нова среща", написа Рик Стенли.

Близък на семейството също отдаде почит на актьора: „Той живя пълноценно до последната минута. Винаги се шегуваше, чак до края. Животът му на този свят може да е приключил внезапно, но спомените за него като любящ съпруг, баща, втори баща, дядо и чичо ще останат завинаги.“

Новината предизвика множество реакции сред почитателите на актьора. Един от тях сподели, че е разговарял с Джоузеф само две седмици по-рано на конгрес в Нюкасъл и той изглеждал в добро здраве и настроение.

Ник Джоузеф участва и в британския сериал „ИйстЕндърс“, където през 2019 г. изпълнява ролята на млекаря Бърт. Това е и последната му посочена актьорска изява.

Сред останалите му роли е малката поява като служител в оръжейна в „Шпионинът, който ме обичаше“ – третият филм за Джеймс Бонд с Роджър Мур в главната роля.