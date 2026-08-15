Невиждана мистерия! Четири държави едновременно без ток

Едновременно в 4 държави – Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, спря токът вчера, съобщиха световните агенции. Причините не са установени.

В Бишкек жителите на някои райони започнаха да се оплакват от прекъсвания на електрозахранването около 15 ч местно време, съобщава Kaktus.media, цитирана от "Сега". Министерството на енергетиката на страната заяви, че е наясно с проблемите, но все още не може да установи причината за тях.

Малко след това прекъсвания на електрозахранването възникнаха в четири района на Алмати и десет района на Алматинската област, съобщава Tengrinews. Според местни служители на енергетиката прекъсването е причинено от повреда във въздушна електропроводна мрежа.

Според очевидци метрото в Алмати е било спряно, светофарите са спрели да работят, а мобилните телефонни услуги са били нарушени. Съобщава се и за прекъсвания на водоподаването. Изданието предполага, че това се дължи на прекъсване на електрозахранването в помпените станции. Министерството на енергетиката на Казахстан обяви приблизително час след спирането на тока, че работниците от енергетиката са започнали да възстановяват електрозахранването.

Жителите на Душанбе, както и на няколко други градове и области в Таджикистан, също се оплакаха от прекъсвания на електрозахранването, съобщава Asia-Plus. Министерството на енергетиката и водните ресурси не успя да установи причината за прекъсването, но отрече съобщенията за авария в Нурекската водноелектрическа централа, най-голямата електроцентрала в страната.

Прекъсвания на електрозахранването засегнаха и няколко региона на Узбекистан, по-специално региона Сурхандаря в южната част на страната. Местното Министерство на енергетиката заяви, че проблемите са свързани с „авария в електропреносната мрежа на съседната държава".

Подобни прекъсвания на електрозахранването са се случвали в региона и преди. Централноазиатската електропреносна мрежа исторически свързва няколко държави в единен пръстен, наследство от съветско време, и повреда в една точка може да има верижна реакция, която прекъсва електрозахранването в съседните държави. Един от най-тежките подобни инциденти се случи в началото на 2022 г., когато три републики в региона останаха без ток в продължение на няколко часа, а впоследствие властите прекараха дълго време в опити да установят чия електропреносна мрежа е източникът на прекъсването.

На 24 юли в Грузия настъпи масивно прекъсване на електрозахранването, оставяйки почти цялата страна без ток. Прекъсванията засегнаха големи градове и нарушиха водоснабдяването. Прекъсването стана около полунощ.