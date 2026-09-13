Исторически договор между Азербайджан и Узбекистан. Новият стратегически триъгълник
Средният коридор превръща историческата близост между тюркските държави в икономическа и геополитическа сила
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Средният коридор превръща историческата близост между тюркските държави в икономическа и геополитическа сила
Причината не е ясна
Страната ще премахне буквосъчетанията и ще въведе нови знаци в опит да завърши историческата си езикова реформа
Нулевото шоу в Маями прати колумбийците срещу Гана, а португалците към тежък сблъсък с Хърватия
След разгрома над Узбекистан звездата на Португалия призна, че критиките са били тежки, но отборът е отговорил с труд, вяра и характер
Португалия разпиля Узбекистан с 5:0
Абосбек Файзулаев изравни за азиатския тим, но Диас върна преднината само пет минути по-късно
Приети са нови закони и правителствени постановления за регулиране на националните космически дейности
Президентът на Азебайджан го получи от Тюркменистан
Узбекистан преобръща добива на редки метали
Предлага и огромно разнообразие от туристически маршрути
Страната пpeдлaгa oфepти зa вceĸи бюджeт
12 години вече Илиян Тодоров се издирва от българското правосъдие
Илиян Тодоров е задържан на 1 март на летището в столицата на Узбекистан Ташкент
Военнослужещите на двете републики ще отработят техниките и методите за водене на близък бой
Разбира се, има уловка за посетителите, които ще могат да получат компенсацията
Вълната наводни хиляди домове и унищожи много селскостопански терени в Узбекистан и Казахстан
Гимнастичката Чусовитина продължава до Токио 2021
Боян Чуков По принцип за Узбекистан се говори малко в световните медии. Въпреки че страната е ключова за Централна Азия в демографско и географско от...
Узбекистанският президент Ислам Каримов почина на 78-годишна възраст след мозъчен кръвоизлив. За тежкото състояние на управлявалия 27 години диктатор...