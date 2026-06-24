Роналдо: Бог помага на тези, които работят усилено

Кристиано Роналдо отговори на критиците по начина, по който го е правил цял живот - с голове, рекорд и думи, в които нямаше отстъпление. Португалия разгроми Узбекистан с 5:0 във втория си мач от груповата фаза на Мондиал 2026, а капитанът вкара два пъти още преди почивката. Така той стана първият футболист в историята с попадения на шест световни първенства.

След тежката седмица и равенството с ДР Конго португалците си върнаха увереността, а Роналдо ясно показа, че не приема ролята на човек, който вече трябва да си тръгне.

Роналдо: Беше тежка и мрачна седмица

След мача ветеранът говори пред Спорт ТВ и постави отбора над личния рекорд. Той призна, че последните дни са били трудни, но подчерта, че Португалия е реагирала със работа и характер. „Най-важното са работата, която отборът е свършил, както и нашето самочувствие. Постигнахме голям напредък през тази седмица. Тимът работи усилено и се подобрихме значително“, заяви Роналдо.

Капитанът не скри, че рекордът има значение, но веднага върна разговора към целта на Португалия на турнира. „Подобряването на рекорди е чудесно, но най-важното е съставът и постигането на нашите цели. В този случай това беше преминаване от групата и мисля, че с четири точки вече го постигнахме“, каза той.

Най-силните му думи обаче бяха насочени към критиките. След равенството срещу ДР Конго около Португалия имаше шум, а около самия Роналдо - познатият въпрос дали времето му на голямата сцена не изтича. „Много съм щастлив. Бог помага на тези, които работят усилено. Знаех, че съотборниците ми ще ми помогнат“, добави Роналдо.

После дойде и най-личното признание. „Беше тежка и мрачна седмица - хората казваха, че е време да се оттегля от футбола. Но аз упорствах, както винаги, защото вярвам в упоритата работа. Трябва да призная, че беше трудно, но се върнахме“, каза още капитанът на Португалия.

Мартинес за капитана: Той е модел за всички

Роберто Мартинес също започна с Роналдо, когато беше попитан за рекордната вечер на капитана. Селекционерът не представи головете като изненада, а като логичен резултат от движението и постоянството на нападателя. „Това беше само въпрос на време. Движението на Кристиано в наказателното поле е модел за всеки централен нападател“, заяви Мартинес.

Според него головете не са единствената мярка за влиянието на Роналдо. Селекционерът подчерта, че капитанът създава положения във всеки мач и носи тежест далеч отвъд последния удар. „Днес топката най-накрая намери мрежата, но най-важното е, че той създава положения във всеки мач. А това е най-трудната част от работата на един нападател“, каза той.

Мартинес описа Роналдо и като фигура в съблекалнята - не само като голмайстор, а като човек, който дърпа отбора в тежък момент. „Кристиано е модел за подражание на всички и истински капитан. Той заслужи тези голове“, добави треньорът.

И завърши с признание за ролята му в отбора. „Има огромна отговорност в съблекалнята, създава положения и е от огромна помощ за всички в тима“, каза още Мартинес.

Отговор след шума

След думите за Роналдо селекционерът направи и по-широк прочит на победата. За него 5:0 срещу Узбекистан беше не просто резултат, а реакция след мача с ДР Конго, в който Португалия изпусна контрол и завърши 1:1. „Точно това е реакцията, която очаквахме да видим в съблекалнята. Понякога мачове като първия са необходими, за да може един състав да расте“, заяви Мартинес.

Той подчерта, че разликата не е била в желанието, защото отдадеността е съществувала и преди. Промяната е дошла в зрелостта, дисциплината и начина, по който Португалия е управлявала емоциите след първия гол. „Видяхме същото отношение и същата отдаденост, но със по-голяма зрялост, без емоциите, свързани с дебюта в турнира. Много се радвам за момчетата, защото те наистина заслужиха този резултат“, каза той.

В този мач Португалия не се разпиля след първото попадение. Напротив - остана в плана, продължи да натиска и превърна превъзходството си в разгром. „Основната разлика е, че след първия гол успяхме да контролираме емоциите. В предишния двубой интензивността ни беше висока преди гола, но след това станахме недисциплинирани“, обясни Мартинес.

Този път контролът не се счупи

Селекционерът посочи именно това като големия урок от първите два мача. Срещу ДР Конго Португалия е искала прекалено много и прекалено бързо да докаже класата си. Срещу Узбекистан вече е имала търпение. „Днес също започнахме мача много добре, но успяхме да се придържаме към първоначалния си план и това напълно промени хода на събитията“, заяви той.

Мартинес призна, че проблемът в първия мач е бил преди всичко психологически. „В последния ни мач проблемът беше наистина емоционален. Играчите бяха твърде нетърпеливи да покажат уменията си, което доведе до липса на дисциплина след първото попадение“, каза селекционерът.

Според него връщането към баланс не е било лесно, защото шумът около отбора е бил силен. Португалия обаче е успяла да се затвори в работата си и да излезе с ясен отговор. „Връщането в играта не беше лесно. Днес играхме много последователно срещу добре организиран противник с ясен план за игра. Успяхме да запазим тактическа дисциплина и това помага много“, заяви Мартинес.

Португалия си върна лицето

Победата с 5:0 не решава всичко, но връща Португалия там, където отборът искаше да бъде - със самочувствие, с голове, с рекорд на капитана и с усещане, че първият мач е бил предупреждение, а не присъда. „През последните дни игнорирахме шума отвън и се съсредоточихме върху това, което трябва“, заяви Мартинес.

Той подчерта и конкуренцията в състава, която според него помага на отбора да преминава през трудни моменти. „Има сериозна конкуренция в състава. Приемаме външния натиск със спокойствие. Единството в отбора винаги ни помага да преминем през трудните мигове“, каза още селекционерът.

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