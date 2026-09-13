Роналдо: Бог помага на тези, които работят усилено
След разгрома над Узбекистан звездата на Португалия призна, че критиките са били тежки, но отборът е отговорил с труд, вяра и характер
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След разгрома над Узбекистан звездата на Португалия призна, че критиките са били тежки, но отборът е отговорил с труд, вяра и характер
Роберто Мартинес ще е новият треньор на Лео Меси и компания
Ливърпул. Мениджърът на Евертън Роберто Мартинес подписа нов, петгодишен договор с клуба, информира официалната страница на "карамелите". Спецът дойд...
Ливърпул. Роберто Мартинес е новият мениджър на "Евертън". Новината бе обявена на официалния сайт на клуба. Бившият наставник на "Уигън" подписа с "к...