Лекарката, загинала под Мальовица, била опитен катерач

Понякога една дума е достатъчна, за да отнеме цял живот от биографията на човек. След трагедията под Мальовица д-р Ива Божкова влезе в новините като „неопитна туристка, загинала в планината“. Кратко, удобно за заглавие и болезнено недостатъчно. Защото зад тази „туристка“ стои жена, която е изкачвала хималайски върхове над 6000 метра, достигнала е около 7000 метра на Анапурна IV, катерила е в Алпите, Патагония и по едни от най-сериозните маршрути в България.

И точно затова има значение как ще разкажем историята й. Не за да търсим геройство там, където има трагедия. Не и за да спорим с планината - тя не се интересува колко върхове си изкачил преди това. А защото след смъртта на един човек поне паметта да бъде неопетнена, пише Флагман.

Д-р Ивелина Божкова не е попаднала на Мальовица без опит и без представа какво означава високата планина. Напротив. Планината е била огромна част от живота й. Толкова голяма, че паралелно с впечатляващата си кариера на детски пулмолог и университетски преподавател тя изгражда и планинарска биография, която малцина могат да покажат.

На 22 август този живот прекъсва трагично в района на връх Мальовица. Инцидентът става при слизане, а труднодостъпният терен задейства спасителна операция. В нея се включват Планинската спасителна служба и военен хеликоптер „Кугър“. Въпреки усилията д-р Божкова не оцелява.

След трагедията започна и официалното изясняване на обстоятелствата. По случая се води разследване, което трябва да даде отговор как точно се е стигнало до фаталния момент. Докато институциите установяват причините, биографията на д-р Божкова вече дава категоричен отговор на друг въпрос - какъв човек е била жената, останала в първите заглавия просто като „туристка“.

И фактите зад този отговор са впечатляващи.

Дългогодишен преподавател

Д-р Ива, или Ивелина Божкова, е републикански консултант по детска пулмология за Югоизточна България и дългогодишен преподавател в Тракийския университет. Професионалният й живот е посветен на медицината и на децата. Зад лекарската престилка обаче стои и друг свят - този на планината, скалата и високите върхове.

През 2022 г. д-р Божкова е в Непал, където изкачва Айлънд пик - 6189 метра. Следва Ама Даблам - 6812 метра, един от най-разпознаваемите върхове в Хималаите.

Самото присъствие на тези имена в планинската биография на човек е достатъчно, за да покаже, че не говорим за случаен турист. Подобни изкачвания изискват продължителна подготовка, аклиматизация, физическа издръжливост и опит във високопланинска среда.

Две години по-късно, през 2024 г., Божкова участва в експедиция на Анапурна IV. Там достига височина от около 7000 метра - зона, в която организмът вече е подложен на изключително сериозно натоварване и в която подготовката и адаптацията към височината са решаващи.

Още през 2019 г. тя изкачва и Елбрус - 5642 метра, най-високия връх в Европа.

Да преминеш над 6000 метра, а след това да достигнеш и около 7000 метра, не е постижение на човек, който просто обича разходките сред природата. Зад него стоят години работа, дисциплина и познаване на собствените физически и психически граници.

Но голямата надморска височина е само едната страна от алпинистичния опит на д-р Божкова.

Тя е катерила в Италианските и Френските Алпи. Има зад гърба си линии в Патагония - едно от легендарните места за алпинистите заради сложния терен и непредвидимото време . Катерила е и в Метеора в Гърция.

Сериозен катерач

В България планинската й история минава през Врачанските скали, Мальовица, Северната стена на Вихрен и Северен Джендем. Все места, които са добре познати на сериозните катерачи и планинари и нямат много общо с представата за случаен човек, решил да направи неделна разходка.

Хималаите не са били картинка от пътепис за нея. Ама Даблам и Айлънд пик са били реално преживени върхове. Анапурна IV е била експедиция, в която достига около 7000 метра. Алпите, Патагония, Метеора, Вихрен, Мальовица и Северен Джендем са част от собствената й планинска история.

Свеждането на нейната история до образа на „неподготвена туристка“ изкривява истината за човека, който беше, за страстта, която изпитваше към планината и катеренето, за хобито, на което бе отдадена. А също и за приятелите и съмишлениците, чието планинарско семейство опустя.

Именно тази фактология има значение, когато се говори за трагедията на 22 август.

Причините и обстоятелствата около фаталното падане трябва да бъдат установени от разследването. Затова всяко категорично заключение, че трагедията е следствие от липса на подготовка, би било прибързано.

Опитът не прави никого недосегаем в планината. Той учи човека да разпознава риска, да го оценява и да реагира, но не може да премахне всяка опасност. Понякога един миг, една стъпка или една непредвидена ситуация са достатъчни, независимо колко върхове стоят зад теб.

Точно това прави трагедията още по-тежка. Д-р Ива Божкова е познавала планината. Била е там отново и отново. Избирала е трудното. Подготвяла се е. Стигала е до височини, до които огромната част от хората никога няма да достигнат.

И всичко това е вървяло паралелно с професия, в която отговорността за другия човек е ежедневие.

Д-р Божкова е била лекар, отдаден на децата, републикански консултант по детска пулмология за Югоизточна България и дългогодишен преподавател в Тракийския университет. През годините е лекувала, помагала е на семейства и е предавала знанията си на бъдещи медици.

Така зад една кратка новина за „туристка, загинала под Мальовица“ всъщност стои много по-голяма човешка история.

Историята на лекар. На преподавател. На жена, отдадена на децата. И на алпинистка, изкачила Ама Даблам и Айлънд пик, стъпила на Елбрус, достигнала около 7000 метра на Анапурна IV и преминала през едни от най-респектиращите катерачни райони у нас и по света.

Планината не подбира жертвите си според биографията им. Не пита колко си подготвен, къде си бил и какво си изкачил. Но ние, които оставаме след трагедията, можем поне да бъдем точни, когато разказваме за човека.

Затова д-р Ива Божкова не трябва да остане в паметта просто като „туристката, загинала под Мальовица“.

Тя беше лекар, който спасяваше и лекуваше деца. Преподавател. Алпинистка с международен опит. Жена, която е стигала там, където въздухът вече не достига, а всяка следваща крачка изисква воля, подготовка и характер.