Оцелялата българка разказа за ужаса в Непал

Сузана Алексиева е българката, която е загубила паспорта си в Непал и за която се смяташе, че е сред изчезналите чуждестранни туристи след наводненията в страната. Тя разказа за "По света и у нас", че е била част от група от 8 души, тръгнала от Катманду за Кайлас.

На 26 август сутринта близо до непалско-китайската граница малката местна река залива близкото село, което вече е заличено, автобусът им се преобръща и местните ги предупреждават да се спасяват.

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"Това беше за секунди, просто седяхме в автобуса и чакахме и видяхме как това нещо започва да хвърчи, да лети, хората изскочиха боси, аз само с една малка чанта, която беше на рамото ми. Ще празнувам на 26 август втория си рожден ден. Животът е сега, той е тук , трябва да обичаме, късметлийка съм", разказа пред БНТ Сузана Алексиева.

"Изведнъж по въздуха като фойерверки започна нещо да хвърчи, сиво, нещо се усили, после започна цветът да става все по-тъмно, просто хвърчи нещо във въздуха, пада отнякъде, и местните, отвориха прозорците и казаха, че трябва да скачаме и после се отвори врата на автобуса и всички скочихме“, споделя българката за първите мигове на бедствието.

Хората от автобуса успяват да намерят спасителен изход благодарение на близко стълбище: "Бяхме големи щастливци, че точно ние, където бяхме спрели в тази опашка и предния автобус, се намирахме до стълбище и това ни спаси, защото хукнахме по стълбището“, цитира Пловдив 24

Цялата група от 13 души се изкачва нагоре по склоновете на планината, докато достигне безопасно място, откъдето по-късно е успешно евакуирана с хеликоптер.

"Започнахме да гледаме надолу какво става, но нищо не се вижда, защото това е едно месиво от камъни, прах, вода и тази река излезе от бреговете си, имаше къщи, много близко до реката. Те просто бяха сринати, автобусът ни се преобърна, ще празнувам на 26-ти август втория си рожден ден“, разказва Алексиева.

Паспортът на българката е изгубен на граничния пункт по време на стихията, което е станало причина туристическият борд на Непал временно да я регистрира сред безследно изчезналите в бедствието, отнело живота на над 150 души и оставило близо 400 туристи в неизвестност.

Тази сутрин цялата група е евакуирана с хеликоптери, в момента Сузана е в Катманду.