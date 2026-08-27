Откриха изчезналия българин в Непал

Българският гражданин, обявен за изчезнал след наводненията в Непал, е открит, съобщи за bTV посланикът ни в Делфи.

Става въпрос за жена, която е била с чуждестранна група туристи. Тя е била евакуирана от района при наводнението.

Установена е връзка с нея, вече е на безопасно място.

По-рано от МВнР съобщиха, че официално са уведомени от китайските власти за изчезнал български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал.

В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет.

Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи.

Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на ЕС в Непал.