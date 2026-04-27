Островите, които са последния рай на Земята

Архипелагът Раджа Ампат в Индонезия включва повече от 1 500 острова, населени с видове, които не се срещат никъде другаде на Земята. Дом на хиляди уникални видове риби, мекотели и корали.

Отдалеченото разположение на архипелага позволява на дивата природа да процъфтява без въздействието на човешка дейност, поради което той е наричан "последният рай на Земята".

Архипелагът се намира в "кораловия триъгълник" на западната част на Тихия океан, затова рифовете в този регион са сред най-здравите в света и служат като важна среда за разнообразен морски живот.

Край островите живее бегачка акула, която се движи по морското дъно с помощта на гръдни и тазови перки. Видът е наречен леопардова акула и е обявен за нов вид за науката.

Наскоро учени пътуваха до върха на планината Нок на остров Уайгео – най-големият от основните острови на Раджа Ампат – в търсене на отдавна изгубен вид орхидея. В резултат на това екипът успява да открие досега неизвестна яркочервена орхидея, за която легендата твърди, че носи безсмъртие.

