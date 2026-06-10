Турция предлага повече газ за България и преговори по договора с „Боташ“

Турция е готова да работи с България за увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между двете страни, както и за преразглеждане на договора между турската компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в интервю за БТА преди посещението си в София.

По думите му настоящият капацитет за газоподаване от Турция към България вече не е достатъчен на фона на растящите енергийни нужди в региона, включително и на Украйна.

„Увеличаването на капацитета на газоподаването от Турция към България е от стратегическо значение не само за двустранните ни отношения, но и за енергийната сигурност на Източна Европа“, подчерта Фидан. Той посочи, че за реализирането на тази цел ще са необходими допълнителни инвестиции в българската инфраструктура, като Анкара е готова да съдейства за осъществяването им.

Турският външен министър коментира и договора между „Боташ“ и „Булгаргаз“, който през последните месеци е обект на политически дебат в България. Според него двете компании вече водят конструктивен диалог за актуализиране на споразумението в съответствие с настоящите пазарни условия и интересите на двете страни.

„Целта ни е чрез всеобхватно споразумение за сътрудничество в енергетиката да развием още повече отношенията си и да увеличим капацитета за пренос на природен газ между Турция и България“, заяви Фидан.

Енергетиката е само част от по-широките планове за задълбочаване на сътрудничеството между София и Анкара. Сред приоритетите са още развитието на транспортните коридори между Азия и Европа, разширяването на граничните пунктове и подобряването на логистичната свързаност.

Турция има амбиция да реализира и конкретни инфраструктурни проекти с България. Сред тях са изграждането на втора железопътна връзка между двете държави и проектът за Черноморска магистрала. „Готови сме да работим с България за засилването на свързаността в региона“, заяви Фидан.

Той определи България като „врата към европейските пазари“ за новите транспортни маршрути, които Турция развива от Централна Азия и Близкия изток към Европа. По думите му двете държави работят за увеличаване на капацитета на граничните пунктове, ускоряване на митническите процедури и разкриване на нови гранични връзки.

„България не е само транзитна страна, а може да се превърне в един от най-големите икономически печеливши като логистичен и дистрибуторски център за тези маршрути“, подчерта турският външен министър.

Изявлението на турския външен министър идва дни след провеждането на енергийния форум в Баку, на който сред основните теми беше изграждането на т.нар. Зелен енергиен коридор между Кавказ и Европа. Проектът предвижда разширяване на регионалната енергийна свързаност чрез пренос на електроенергия от възобновяеми източници, като България и Турция се разглеждат като ключови участници в бъдещата инфраструктура.

Фидан постави акцент и върху сътрудничеството в сферата на сигурността, като посочи Черно море и Балканите сред основните приоритети на Анкара. По думите му Турция и България ще продължат да задълбочават партньорството си в областта на отбраната и регионалната сигурност като съюзници в НАТО.

В навечерието на срещата на външните министри от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) турският първи дипломат подчерта, че Анкара разглежда Балканите като неразделна част от своята външна политика. Турция ще настоява за по-тясно регионално сътрудничество, намиране на общи решения на общите проблеми и запазване на стабилността в региона чрез диалог и механизми за консултации. Според Фидан последните международни кризи още веднъж са показали необходимостта от по-силно взаимодействие между балканските държави в рамките на регионалните формати за сътрудничество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com