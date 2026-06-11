Търси се Найден! От любов! Романтична обява разтопи Фейсбук група

В свят, в който кварталните групи във Фейсбук обикновено са бойно поле за спорове за паркиране, шумни съседи и разбити тротоари, жителите на столичния квартал „Оборище“ станаха свидетели на сладка рядкост – романтична история в реално време.

Животът е по-голям драматург от всичко и за любителите на европейското кино, разказващо истински човешки истории, ето тази е повод да пофантазират.

В невинен пост млада жена, с псевдоним MysticalReindeer4771 признава, че е хвърлила око на момче от популярна квартална пекарна. Описанието бързо спечели симпатиите на потребителите: „Младо, с очарователна усмивка и къдрици, които явно са замесени със същото внимание, с което се правят и кроасаните там.“

Вместо директно да заговори избраника си, дамата решила първо да се довери на колективния интелект на квартала. И както сама отбелязва, същият този интелект вече успешно е откривал изгубени котки, ключове, майстори и собственици на неправилно паркирани автомобили.

Вълнувам се по един по-личен въпрос, който най-вероятно ще бъде повод за повдигане на очи от някои хора или пък повод да се припомни, че групата не е създадена за подобни неща. Приемам риска!!!

Та, знае ли някой кое е момчето, което работи в Хлебар като готвач/пекар? Младо, с очарователна усмивка и къдрици, които явно са замесени със същото внимание, с което се правят и кроасаните там. ( )

Преди някой да напише „Отиди и го питай сама“ – да, знам. Това е план Б. План А е да използвам колективния интелект на квартала, който досега успешно е намирал изгубени котки, майстори, ключове и собственици на неправилно паркирани автомобили. Благодаря предварително и обещавам, че следващият ми пост ще е за дупките по улиците!

Последва лавина от коментари. Някои се занасят, че това е приятелката му и го проверява.

Някои я насърчиха с реплики като „Давай, тигрице!“ и „Нападай!“. Други обявиха, че най-после в групата има нещо положително. Трети веднага превърнаха публикацията в истински сериал.

Само за няколко часа мистериозният пекар получи име, предполагаем семеен статус и дори непоискана характеристика на личния си живот. „От коментарите разбрахме, че се казва Найден, че си има приятелка и че много изневерява. What's next?“, обобщи с чувство за хумор една от участничките в дискусията.

Междувременно сюжетът започна да се заплита все повече. Появиха се предполагаеми познати, самопровъзгласили се свидетели на характера му, хора, готови да посредничат, както и зрители, които удобно се настаниха с виртуални пуканки в очакване на следващия епизод.

„В едно малко село, наречено Оборище, един хлебар не обърна внимание на една жена...“, пошегува се потребител, виждайки в историята потенциал за криминален сериал.

Други пък отбелязаха нещо любопитно – че в квартал с десетки хиляди жители хората продължават да знаят удивително много едни за други. „Оборище се оформя като самостоятелно селище с клюки, интриги и всеки знае всичко за всеки“, написа жена под публикацията.

Дали между красивата непозната и чаровния пекар ще се получи нещо, засега остава загадка. Но едно е сигурно – за няколко часа кварталната група успя да напомни, че зад сигналите за дупки, неправилно паркирани коли и ремонти все още има хора, които се влюбват от една усмивка и аромат на прясно изпечен кроасан.

А жителите на „Оборище“ вече чакат следващия епизод.

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