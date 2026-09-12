Търси се Найден! От любов!
Купидон стреля с кроасани в известно заведение
Следете всички новини, анализи и коментари за Къдрици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Купидон стреля с кроасани в известно заведение
На премиерата на най-новия й филм „Мария“ в Лос Анджелис
Ако ви е скучно и равно, задължително трябва да смените прическата си. Това е желязното правило, което прилага всяка дама, независимо от възрастта си...
Алекс Раева е романтичка, а Кристина Милена е "екстраваганца" в червено, коментира коафьорът Георги Петков Ако дамите все още се чудят как да изглеж...
Ниа Хаджийска, която дари къдриците си на болна учителка, печели медали и десетки купи Мамо, веднага щом науча английския, ама целия английски, момен...