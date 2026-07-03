Колко пари се дават на сватба? Новият етикет обърква гостите

Забравете сервизите, вазите и кухненските роботи. Все повече младоженци днес предпочитат банков превод вместо традиционните сватбени подаръци, а поканите все по-често съдържат послание от типа: „Вашето присъствие е най-важният подарък, но ако желаете, можете да подкрепите медения ни месец.“

Новата тенденция обаче поражда и нов въпрос – колко пари е редно да подариш на сватба?

Според британската платформа за сватбени списъци Prezola средният гост дарява около 116 британски лири (около 270 лева), но сумите варират значително според близостта с младоженците, финансовите възможности и дори разходите за самото присъствие, пише BBC.

От 70 до над 900 лева – огромни разлики

34-годишният Джони разказва, че със съпругата си обикновено подаряват между 250 и 400 британски лири (580–930 лева), когато става дума за близки приятели.

„Нямаме много приятели и затова предпочитаме да бъдем по-щедри“, признава той.

На собствената му сватба повечето приятели подарили между 100 и 200 лири, едно семейство дало 400, а баща му изненадал младото семейство с цели 2000 лири.

Парите не били използвани за самото пътуване, защото двойката предварително финансирала 17-дневния си меден месец в Канада. Вместо това ги похарчила като джобни по време на романтичното приключение.

QR код вместо плик

30-годишната Хана Роуз-Торн също избрала парични подаръци. Освен че споменала това в поканите, тя поставила и QR кодове на бара, които гостите можели да сканират и веднага да преведат сума.

Така младоженците събрали около 3000 британски лири, които ще използват като бюджет за медения си месец.

Въпреки изричното желание за пари, част от гостите все пак донесли традиционни подаръци.

„Получихме доста бутилки шампанско и чаши. Мил жест е, но вероятно ще ги подарим на някой друг, защото вече имаме достатъчно“, признава тя.

„Никой не иска непотребна чиния“

За бъдещата булка Челси Чивърс изборът е очевиден.

„Парите вече са напълно нормален подарък. Ако не искаш да дадеш пари, по-добре не носи нищо. Никой не мечтае за поредната непотребна чиния.“

Самата тя обикновено подарява около 200 лири на приятели и повече на близки роднини. Но има и изключения.

Когато присъствала на сватба в Южна Африка, не дала подарък, защото самолетните билети, хотелът и престоят вече стрували хиляди.

Пари за инвитро вместо меден месец

Понякога съдбата променя плановете.

Рокси Уестууд първоначално събирала средства за меден месец, но впоследствие използвала подарените пари за процедура инвитро, след като дълго не успявала да забременее.

„Нашите приятели и семейство реално помогнаха да се роди синът ни“, казва тя с благодарност.

Вместо екскурзия – ремонт на дома

26-годишната Джорджия Финч поискала средства за ремонт на таванското помещение в дома си.

От около 80 гости получила 2500 британски лири, които покрили почти половината от ремонта.

Тя признава, че най-много харесва сватбените сайтове, в които гостите могат да изберат конкретно преживяване – романтична закуска, СПА процедура, гмуркане или вечеря.

„Така подаръкът изглежда по-личен, отколкото просто да преведеш пари“, смята тя.

Културата също определя сумата

Разликите често са въпрос и на традиции.

Ева Левшик-Хоус разказва, че полските ѝ роднини подарявали между 250 и 400 лири, докато приятелите на съпруга ѝ от Великобритания обикновено давали около 100 лири на семейство.

Причината е проста – в Полша се очаква пищно тържество с богата трапеза, отворен бар и дори осигурено настаняване за гостите.

Във Великобритания обаче голяма част от бюджета на поканените отива за транспорт, хотел, таксита и останалите разходи около самото присъствие.

Новият сватбен етикет

Все повече двойки заменят традиционните подаръчни списъци с фондове за меден месец, ремонт или други общи мечти. За гостите това често е по-практично решение, но въпросът „Колко да дам?“ остава без универсален отговор.

Изглежда единственото правило е, че подаръкът трябва да бъде съобразен едновременно с близостта до младоженците и със собствените възможности на всеки гост.

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