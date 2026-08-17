Чарлз дава покоите си под наем, ето цената

Крал Чарлз обяви тази седмица „нова глава“ за своето имение Сандрингам.

Историческата водонапорна кула в имота в Норфолк е била реновирана и превърната в „изключително убежище за двама“ – уютно място за почивка на гости, които искат да прекарат известно време в живописното имение с площ от 20 000 акра.

„ЧАКАНЕТО СВЪРШИ… Представяме ви The Water Tower“, гласи надписът към публикация в Instagram профила на Сандрингам.

„Издигаща се величествено над пейзажа на Норфолк в историческото имение Сандрингам, една забележителна част от кралската история се открива за нова глава.“

„Построена през 1877 г., за да осигурява прясна вода на кралската резиденция, тази необикновена викторианска забележителност е внимателно реставрирана и превърната в изключително убежище за двама – съчетаващо кралско наследство, архитектурно величие и спиращи дъха гледки.

Проектирана от прочутия инженер Джеймс Манзърг, кулата с нейната отличителна неовизантийска архитектура, кръгла форма и сложна тухлена зидария се извисява гордо над пейзажа на Норфолк вече почти 150 години.“

„Една забележителност с нов живот“, завършва съобщението.

Гостите могат да резервират престоя си чрез секцията „Stays“ на официалния сайт на имението.

На сайта на Сандрингам, където се правят резервации, водонапорната кула е описана като „едно от най-необичайните и запомнящи се места за престой във Великобритания“.

„Вътрешното пространство е внимателно проектирано така, че да подчертае уникалния характер на сградата“, се посочва в описанието. „Вдъхновените от историческото наследство тонове и неутралният интериор допълват оригиналните елементи на кулата, а реставрирани детайли, открити в различни части на имението, са съчетани с внимателно подбрано обзавеждане.“

„Исторически картини и фотографии, изобразяващи кралското семейство и богатото минало на Сандрингам, създават силно усещане за място и гарантират, че историята на кулата остава вплетена в цялото преживяване“, продължава описанието.

„Уединена, атмосферична и напълно уникална, водонапорната кула е изключително убежище за двойки, които търсят нещо наистина необикновено.“

Водонапорната кула е най-интимният вариант за настаняване, който се предлага в имението Сандрингам. Към нея се присъединяват The Folly – горско убежище, което може да бъде наето от до шестима гости, и Gardens House – реставрирана червена тухлена къща в стил „Едуардиан“, която някога е била дом на главния градинар на имението и може да побере осем души.

Според информацията на сайта резервацията за двама започва от около 200 долара. При търсене на двудневен престой от 15 до 17 август обаче в момента се показва цена от 2179 долара.

Сандрингам е едно от двете имения, които кралица Елизабет II, а сега и крал Чарлз, притежават като частна собственост. Другото е Балморал в Шотландските планини, където членовете на кралското семейство наскоро се оттеглиха за традиционната си почивка в края на лятото.

Сандрингам е мястото, където кралското семейство прекарва коледните празници. Там членовете му се събират за по-дълга почивка, за да се насладят на общи ястия, подаръци и ловни занимания.

В книгата си от 2019 г. The Other Side of the Coin дългогодишната помощничка и обличачка на кралица Елизабет II Анджела Кели си спомня за веселата атмосфера по време на празниците в Сандрингам:

„Къщата кипи от живот и обичам да чувам как децата тичат наоколо, смеят се и играят. Изглежда и вълшебно – с елхата и всички коледни украси.“

Сега обаче имението има и един противоречив обитател – бившият принц Андрю.

През октомври 2025 г. крал Чарлз лиши по-малкия си брат от кралските му титли и привилегии на фона на подновения обществен интерес към връзките му с осъдения трафикант на хора Джефри Епстийн.

Освен титлите си Андрю е бил принуден да се откаже и от договора за дългогодишния си дом Royal Lodge.

По-късно той се премести в Marsh Farm, разположена в имението Сандрингам. Според информацията разходите за настаняването на Андрю занапред ще бъдат поети от крал Чарлз.