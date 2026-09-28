Незабравими преживявания от земята на Древна Тракия на сцената на Античния театър в Пловдив

Светът на древните траки се разгърна в пълния си блясък на територията на Фестивал Тракийски Мистерии. Събитието събра верните си дългогодишни фенове и много нови български и чуждестранни почитатели.

Изложба

По традиция фестивалният ден беше открит с изложбата от мащабни платна на художничката Диляна Ангелова, от които оживяваха орфически образи и сцени, вдъхновени от тракийската древност.

Лекции

За търсещите да се задълбочат повече в тематиката, свързана с тракийската култура, на Античния римски стадион се проведе интригуваща дискусия на творците от Академия Орфика, Института по Т-наука и Родов Завет, дискусия, разглеждаща духовните съкровища на език, музика, образ и движение, и тяхното наследство в традиционния български фолклор.

Акцентът на разговора бе задачата на съвременната реконструкция като даваща живот днес на културното наследство, и така да бъде връзката, мостът между древност и модерност.

Шествие

Тържествено шествие в чест на тракийската писменост и култура, начело със свети хоругви и инсигнии, премина през улиците на Пловдив, огласявайки ги с напеви и възгласи на древнотракийски. Процесията стигна до подготвения за посетителите тракийски полис, разположен на сцената на Античния театър.

Творчески работилници

Сред множеството ателиета от древнотракийския бит, всеки от гостите имаше възможност активно да участва в приготвянето на свещен хляб, в тайната на древните одежди, пиене и възлияния от ритуални съдове на свещената напитка на древните траки, и изписване на лични оброчни плочици-амулети за защита и благоденствие.

Тракийска Мистерийна Драма

В атмосферата на покоряващите сетивата, хореография, епична музика и драматургия, спектаклите Тракийска Мистерийна Драма и Мистерия на Тракийския Херос пренесоха зрителите в света на древния епос.

Сцената се преобрази на огромно орфическо огледало, съединяващо небесното и земното в невероятната картина на божествената красота.

Драматургичното действие на интерактивния спектакъл, подсилено от стихиите на природата, потопи присъстващите в един неземен и мистичен свят.

Среща отново в седмия сезон на Фестивал Тракийски Мистерии. Заредени за пореден път със силните емоции от преживяното, всички останаха изпълнени със свещени образи, които да съзерцават и преосмислят до новия седми сезон на Фестивал Тракийски Мистерии 2027.