Изненада! Наталия Симеонова се завърна в bTV

Емблематичната водеща Наталия Симеонова изненада зрителите, завръщайки се в ефира на bTV като гост-коментатор в "Преди обед".

Появата ѝ в медията, на която години наред беше едно от най-разпознаваемите лица, със сигурност е събудило носталгия у публиката. Симеонова е добре позната на екранa най-вече като водеща на емблематичното шоу "Море от любов".

Този път тя не застана начело на собствено предаване, а се присъедини към екипа на "Преди обед", за да обсъди актуалните теми от деня и отново да се срещне със зрителите на телевизията.