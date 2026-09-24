Познато лице води ново предаване по БНТ

Тази събота, 26 септември, от 11.00 ч. по БНТ 1 започва новото образователно предаване в ефира на обществената телевизия „Проект: Живот“. Цвета МакГрегър е автор и водещ на иновативния формат, който съчетава ново съдържание, научни открития, съвременни знания и реалните предизвикателства в ежедневието.

„Проект: Живот“ е предаване насочено към цялото семейство. В него зрителите ще научат повече за теми свързани със здравето, психологията, модерното родителство, връзката между поколенията, живота в дигиталната ера и възможностите за по-добро качество на живот. Във време, в което информационният поток предлага все повече съвети, Цвета МакГрегър ще поставя акцент върху фактите и доказателствата, за да могат зрителите да получават проверена и достъпна информация от утвърдени специалисти, включително и международно признати имена. Темите в „Проект: Живот“ ще бъдат представени чрез динамично видео съдържание, поредица от лични истории и реални казуси, които ще бъдат проследявани във времето. То ще е своеобразен пътеводител за зрителя сред новите знания, възможности и подходи, които все по-активно навлизат в живота ни.

Цвета МакГрегър има над 13 години опит в телевизията, сред които създава едни от най-разпознаваемите и предпочитани поредици на малкия екран. През годините тя се утвърждава като разпознаваемо име в българската журналистика с интервюта със световни личности от сферите на шоубизнеса, предприемачеството, иновациите, здравеопазването и съвременната култура. Сред събеседниците ѝ са международни звезди като Хулио Иглесиас, Крис Норман от „Smokie“, рок групата Godsmack, както и оперните звезди Хосе Карерас, Томас Хемпсън и Хуан Диего Флорес. Цвета МакГрегър е първият български журналист, интервюирал предприемача и биохакер Браян Джонсън. В работата си като журналист тя се отличава с дълбочина и човешки подход, като търси личните истории зад публичните образи и превежда сложните теми на разбираем за широката аудитория език.