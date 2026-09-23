Напрежение. Пореден тежък удар за Ураганите в "Игри на волята"

Бедстващото племе на Ураганите претърпя ново поражение на Арената на “Игри на волята” тази вечер. В битката за територия Сините имаха комфортна преднина, достигайки до последния логически елемент от съревнованието. Грешно разпределение на позициите ги остави последни и те отново ще обитават Изолатора през следващата седмица.

Денят за участниците в екстремното риалити започна с напрегнат избор на капитани. След нови неразбирателства в различните лагери за лидери на Сините, Зелените и Червените бяха избрани новодошлите Стиван и Юлия, както и брокерът Велизар.

Сблъсъкът на бойното поле протече повече от динамично с постоянни смени на водачеството. Въпреки изоставането си през почти цялата битка, Вулканите успяха да достигнат до второто място, гарантирайки си Стопанството. До място в Резиденцията, след отлична работа в екип, за втори пореден път достигнаха Канарите.

След загубата противоречията между Ураганите продължиха и в Изолатора, където обвиненията между тях доведоха до поредно разделение в племето. Утре вълненията в Дивия север продължават с оспорвана капитанска битка, а още един от Обречените ще заслужи място в голямата игра.