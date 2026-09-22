Гала с големи признания след 25 години в ефир

След 25 години в ефир Гала призна, че „На кафе“ неизбежно е взело част от времето ѝ за семейството и приятелите, но ѝ е дало много повече. Водещата разкри и ритуала, който не пропуска преди всяко излизане в ефир – прекръства се и пожелава успех на целия екип.

„За тези 25 години в ефира на Нова телевизия не мога да ви кажа какво ми взе и какво ми даде предаването „На кафе“, защото аз за нищо в живота си не слагам нещата на везни и не меря така“, споделя водещата пред "България днес".

Въпреки това равносметката ѝ е положителна. „На кафе“ я е срещнало с хора, на които се възхищава и с които някога дори не е предполагала, че ще има възможност да разговаря.

Гала не е забравила и първото си предаване, когато неин гост е Кристина Димитрова. Тогава технически проблем със звука допълнително вдигнал напрежението.

„Аз като водещ помня, че умирах от ужас и притеснение дали ще се справя цели 3 часа да водя живо предаване. Изглеждаше ми страховито – как ще се справя сам-сама и какво ще говоря?“, спомня си тя. А четвърт век по-късно вълнението не е изчезнало.

Водещата признава, че телевизията може да се превърне в своеобразна зависимост.

„Всички са ми казвали, че щом си се хванала веднъж и си вдишала телевизионния прах, няма отказване“, казва тя и допълва, че никога не се е опитвала да се откаже, защото се чувства на мястото си пред камерите. А секунди преди началото на всяко предаване Гала има неизменен ритуал:

„Прекръствам се задължително преди старта и казвам: „Успех, колеги!“.