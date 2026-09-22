Земетресение в Бъкингам. Братът на Даяна взриви кралския двор с разкрития

Земетресение в Бъкингам предизвикаха нови разкрития за сегашния крал Чарлз Трети, направени от брата на покойна принцеса Даяна.

Новата книга, публикувана във вторник от Чарлз Спенсър се превърна в световна сензация с разтърсващите си твърдения за бившия съпруг на Даяна – сегашния крал Чарлз Трети. Тя отново разкри рани, останали отпреди десетилетия в британското кралско семейство, пише Асошиейтед прес.

Братът на принцеса Даяна Чарлз Спенсър

В Swan Song: Diana, My Sister Чарлз Спенсър твърди, че се е скарал с тогавашния принц Чарлз относно плановете на двореца за синовете на Даяна - принц Уилям и принц Хари, тогава на 15 и 12 години, да вървят зад ковчега на майка си по време на погребалната церемония през 1997 г.

Скандалните думи на Чарлз

Спенсър твърди, че е казал на Чарлз, че Даяна, която загина в автомобилна катастрофа в Париж на 36-годишна възраст, не би искала момчетата ѝ да преминават през това изпитание. Той твърди, че принцът "избухнал" по време на спора и му казал: "Бъди сигурен, че скоро ще я забравим". Спенсър също така обвинява Чарлз, че изпитва "презрение" към бившата си съпруга и че звучал "възторжен" след смъртта ѝ.

След като миналата седмица бяха публикувани откъси от книгата, Бъкингамският дворец отговори с остро изявление, което е рядкост според умерените стандарти на кралското семейство.

„Негово Величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не осъзнават, дори много години след такава загуба“, се казва в изявлението.

Спенсър остава верен на твърденията си и настоява пред Би Би Си, че казва истината. По повод кралското опровержение той попита: „Ядосан ли е? Ядосан ли е или се чувства неудобно?“

Нов скандал за бурната история на Чарлз и Даяна

Чарлз, тогава на 32 години, се ожени за 20-годишната лейди Даяна Спенсър на пищна церемония в катедралата „Св. Павел“ през 1981 г. Двойката се разведе през 1996 г., а десетилетие по-късно Чарлз се ожени за Камила Паркър Боулс, сега кралица Камила.

Чарлз Спенсър, 9-ият граф Спенсър, отдавна е в конфликт с кралското семейство заради отношението им към по-голямата му сестра.

Напрежението между двореца и семейство Спенсър след нейната смърт беше драматизирано във филма „Кралицата“ и в сериала на „Нетфликс“ „Короната“.

На погребението на сестра си Спенсър обеща, че „кръвното ѝ семейство“ ще продължи нейното „творческо и изпълнено с любов“ наследство в отглеждането на двамата ѝ сина. Речта беше широко възприета като упрек към кралското семейство.

По онова време мнозина във Великобритания и извън нея смятаха, че кралица Елизабет Втора и кралското семейство са реагирали твърде бавно на глобалния изблик на скръб по повод смъртта на Даяна и че монархията е изгубила връзка с настроенията на обществото.

Чарлз Спенсър казва, че отношението на медиите към Хари напомня това към майка му

Членовете на кралското семейство прекараха десетилетия в опити да оставят този кризисен период зад гърба си. По-топлият и по-близък подход на Уилям и Хари – а през последните години и на краля – е наследство от онова време.

Критиките на брата на Даяна

В книгата си Спенсър също критикува кралското семейство за това, което той описва като „липса на очевидна грижа“ за тогава 12-годишния Хари.

Той разказва колко „малък, крехък и опечален“ изглеждал племенникът му след погребението. „Разбира се, той се нуждаеше от прегръдките на Даяна, но те завинаги щяха да му бъдат отказани“, пише той. „Но вместо спокойствие и грижа, му беше позволено да излезе извън контрол.“

Някои критици поставиха под въпрос защо Спенсър е почувствал нужда да се връща към болката и травмата 30 години по-късно.

Аристократът каза, че е искал да запише собствените си мисли и спомени за Даяна „веднъж завинаги, вместо да изпитва дискомфорт от това отново да чете мненията на другите, много от които се основават на неистини“.

На въпроса дали отношенията между пресата и Хари и съпругата му Меган отразяват начина, по който медиите се отнасяха към сестра му, Спенсър отговори пред Би Би Си: „Даяна беше наистина съкрушена от цялата тази критика. Жалко е, че виждам ехото от това и сега.“

Издателство Penguin Press съобщи, че книгата ще бъде публикувана по целия свят и преведена на 12 езика, уточнява Асошиейтед прес.