Астрономическата есен започва тази нощ

На 23 септември в 03 часа и 05 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен, съобщава Марияна Попова - синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Слънцето в София изгрява в 7 часа и 15 минути и залязва в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната е във фаза три дни преди пълнолуние.

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, когато Слънцето преминава през т.нар. есенна равноденствена точка, около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо. В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, а март, април и май – в Южното полукълбо.

Есента е преходен сезон и понякога през него има много високи температури в началото му (т.нар. циганско лято) и умерени до по-ниски температури към края на сезона.