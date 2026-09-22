Знакова актриса от филма "Вчера" проговори след дълги години

София Кузева-Чернева, останала в сърцата на поколения зрители като Дана от култовия филм „Вчера“, направи тежко признание за началото на актьорския си път. Пред Мон Дьо тя разкри за първи път, че едва четири месеца след навършването на 18 години режисьор ѝ отправил недвусмислено сексуално предложение срещу роля. Срещата се състояла при заключена врата в Киноцентъра.

Разказът на актрисата в „Събуди се“ по Нова телевизия започна със спомен за предупреждението на нейния баща, който не искал дъщеря му да избира актьорската професия.

„Баща ми каза „не“ на актьорската професия, защото е много трудна за жена. Много лесно тя може да бъде приласкана и да ѝ се каже – хайде, моето момиче, ела с мен, иначе няма да получиш роля“, разказа Кузева.

По онова време вероятно едва ли е предполагала колко буквално ще се сбъднат страховете му. Само четири месеца след като навършила пълнолетие, младата София се оказала в ситуация, която помни и десетилетия по-късно.

„Офертата беше ясна. Вратата беше заключена в Киноцентъра. Беше отвращение, че някой може да си помисли подобно нещо“, призна актрисата.

Кузева не назова режисьора, за когото говори. По думите ѝ обаче реакцията ѝ била мигновена.

„Станах, отключих вратата и излязох. Не ме беше страх.“

Тя не приела предложението и напуснала помещението. Премълчала дори пред майка си. Дълго време актрисата не разказвала за случилото се дори на най-близките си. Майка ѝ научила едва години по-късно.

„След много години го разказах на майка ми, а баща ми се оказа прав.“

Пред Мон Дьо Кузева реши за първи път да направи историята публична.

„За първи път го казвам. Сега дойде моментът.“

Признанието идва десетилетия след онези първи стъпки в професията, която я превръща в едно от разпознаваемите лица на българското кино. София Кузева остава особено популярна с образа на Дана във „Вчера“, а от около 30 години животът ѝ е свързан с Берлин.