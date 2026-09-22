Диана Димитрова мисли само за пари. Наруга почитателите си

Диана Димитрова изригна с директно и иронично послание към част от мъжете, които следят изявите ѝ в социалните мрежи. Актрисата и художник публикува свой естествен кадър – без грим и прическа и с тример в ръка – и даде ясно да се разбере, че снимките ѝ с картини са реклама на творчеството ѝ, а не покана за романтични запознанства.

„Ето ме без грим, без прическа, с тример в ръка. И знаете ли какво? Ще продължа да си качвам картините. 🎨 Защото явно някои хора все още не са разбрали една изключително сложна концепция: когато една жена качва снимка със собствената си картина, тя рекламира картината. Не ви кани на среща. Да, знам. Шокиращо", написа Димитрова.

Тя продължи в същия остър тон, коментирайки реакциите, които получава под публикациите си.

„Сърчица. Огънчета. Намигвания. Каквото и да кача, винаги се намира някой чикид*ия, който смята, че това е лично съобщение до него. 😂"

В публикацията си Диана отдели специално внимание и на мъж на име Бойчо, като разказа своята версия за отношенията им.

„И тук специално поздравявам клетото създание Бойчо. Човекът се опитваше с вечери, внимание и прочее романтични инвестиции да придобие някакви права върху ситуацията. Само че явно е пропуснал най-важната подробност: аз не продавам романтика. Продавам картини."

По думите ѝ развръзката дошла само два часа по-късно, когато въпросната картина била продадена.

„А най-прекрасната ирония беше, че само два часа по-късно картината, за която говорихме, беше продадена. Отиде при сериозен човек. Човек, който явно е успял да различи художник от потенциална среща. 😂"

„Та, скъпи мои поклонници от секцията „сърчице под всяка снимка", имам предложение. Щом толкова ви харесва това, което виждате, КУПЕТЕ КАРТИНА. Голямата част от творчеството ми вече е разпродадена, имам картини на няколко континента и в момента са налични само 3. Нека фактите говорят."

Актрисата е категорична, че няма намерение да се ограничава заради подобни реакции. Напротив – възнамерява още по-активно да показва изкуството и работата си.

„А аз занапред ще си промотирам изкуството абсолютно безсрамно. Ще качвам себе си. Ще качвам картини. Ще говоря за продажби. Ще показвам процеса. Ще си рекламирам труда. И не, това не означава, че съм достъпна. Означава, че си върша работата."

Накрая Диана Димитрова остави и кратко послание за хората, които следят профила ѝ не заради изкуството:

„Така че, ако сте тук за картините, добре дошли. 🎨 Ако сте тук с други намерения, има един прекрасен бутон: Unfollow. Работи безплатно."