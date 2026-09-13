Авторът на "Игра на тронове": Не съм психопат, Шекспир е!

Ексцентрикът Дж.Р.Р.Мартин е известен с три неща - че прилича напълно на достолепен фентъзи герой с голямата си брада, че може да избълва хиляди стран...