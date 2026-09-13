"Кървавата луна" идва преди развиделяване
Съчетана е с частично затъмнение
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Съчетана е с частично затъмнение
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Най-важното е да използвате оригинални захранвания
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От векове хората вярват, че падащата звезда изпраща нашето най-съкровено желание директно във Вселената
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