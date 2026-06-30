"Ацтека" завира тази нощ на Мондиала ПРОГРАМАТА

След огромните драми на Мондиала тази нощ и отпадането от турнира на Германия и Нидерландия, идват нови емоции.

Всичко започва в 20:00 часа наше време в Далас, където един срещу друг се изправят Норвегия и Кот д'Ивоар. Мач, който ще може да наблюдавате в ефира на БНТ 1.

Норвегия излезе с коренно различен състав срещу Франция и сякаш дори не опита да се пребори за първото място в групата, а не е ясно дали мотивът зад всичко това е именно срещата с Кот д'Ивоар.

Африканският тим за първи път в историята си преодолява групите, след като до момента имаше три поредни отпадания още в началния етап на Мондиала в периода 2006-2014.

Програмата продължава с мача между големия фаворит Франция и отбора на Швеция, който е с начален час полунощ.

"Петлите" оправдаха ролята си на фаворит с представянето в групата, където вкараха общо 10 гола на Сенегал, Ирак и Норвегия, а сега изглежда следващата жертва е Швеция.

Третият мач от програмата, смятан за нейно украшение стартира от 4 часа наше време и ни пренася на "Ацтека".

Митичният стадион ще посрещне 1/16-финалния двубой между Мексико и Еквадор.

Медиите по света определиха дози дуел като един от потенциалните "диаманти" на Мондиала, а със сигурност фактът, че един от двата отбора е домакин ще допринесе за колорита.

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