Избраха най-красивия гол на Мондиал 2026

Страхотният гол на Сидни Лопес Кабрал от Кабо Верде спечели приза за най-красивото попадение на Световното първенство.

В драматичния 1/16-финален сблъсък срещу все още действащия световен шампион Аржентина 23-годишният ляв защитник сътвори истински футболен шедьовър.

В 102-ата минута на продълженията Кабрал финтира Алексис Мак Алистър и с прецизен фалцов удар с десния крак изпрати топката неспасяемо в горния ъгъл на Емилиано Мартинес за 2:2. В крайна сметка Аржентина спечели двубоя с 3:2.

Впоследствие милиони фенове от цял свят определиха неговото изпълнение за най-красивия момент сред всичките 308 гола на турнира.