Франция обяви голямата новина за Зидан

Зинедин Зидан официално е новият селекционер на националния отбор на Франция, съобщиха от Френската футболна федерация. Легендарният бивш халф подписа договор за четири години и наследява Дидие Дешан начело на "петлите".

Президентът на федерацията Филип Диало не скри емоциите си при представянето на новия национален селекционер.

"Това е изключителен момент. Такъв е заради човека, който седеше до мен. Зинедин е една от легендите на френския футбол и в продължение на много години казваше, че една от мечтите му е да поеме ръководството на националния отбор", заяви Диало.

а 54-годишния Зидан това е първо треньорско назначение, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. През последните години името му нееднократно беше свързвано с водещи клубове и национални отбори, но той избра да изчака възможността да застане начело на Франция.

При представянето си Филип Диало благодари и на Дидие Дешан за дългогодишната му работа начело на националния тим.

"Бих искал да благодаря на Дидие Дешан и неговия екип за работата им. В продължение на 14 години той водеше френския отбор до върха", каза президентът на федерацията.

Дешан изведе Франция до световната титла през 2018 година и остана начело на "петлите" до края на Мондиал 2026. Последният му мач беше полуфиналът срещу Испания, загубен от французите, след който той се раздели с националния отбор.