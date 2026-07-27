В тежка драма ЦСКА взе първа победа в първенството

ЦСКА постигна много важна психологическа победа с 3:2 над Ботев (Пловдив) в двубой от първенството, игран на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейците" стигнаха до пълен обрат с два гола в последните минути, а въпреки че допуснаха попадение дълбоко в добавеното време, успяха да удържат ценния успех.

Всичко това без съмнение ще даде допълнителен импулс за реванша в четвъртък срещу Карабах в Лига Европа, а публиката със сигурност ще бъде много на националния стадион.

Домакините започнаха по-активно и още във втората минута Брахими отправи удар, който бе блокиран, а ЦСКА спечели корнер. Постепенно обаче инициативата премина в ръцете на Ботев, който изглеждаше по-опасният отбор.

В 15-ата минута Макс Ебонг стреля покрай вратата след контраатака, а малко по-късно Брахими бе изведен сам срещу Наумов, но ситуацията бе спряна заради засада.

Най-чистите положения до почивката бяха за гостите. В 18-ата минута Меоти разтресе гредата, а три минути по-късно Окох излезе сам срещу Лапухов, но стражът на ЦСКА спаси. Натискът на пловдивчани продължи и логично даде резултат.

В 38-ата минута Алгара се възползва от неубедителна намеса на Лапухов след изпълнение на корнер и отблизо откри резултата за Ботев – 0:1.

Отговорът на ЦСКА бе светкавичен. Само три минути по-късно Цварц възстанови равенството с великолепен удар от границата на наказателното поле, който не остави никакъв шанс на Наумов – 1:1.

След почивката "армейците" заиграха по-смело в атака. Цварц и Жордао тестваха рефлексите на Наумов с опасни удари от дистанция, а в 74-ата минута Питас направи отличен пробив и намери Перейра на чиста позиция, но той пропусна отлична възможност.

В 60-ата минута напрежението по трибуните се покачи, след като феновете на ЦСКА отново скандираха "Оставка", като протестът бе насочен към старши треньора Христо Янев.

В заключителните минути домакините натиснаха сериозно съперника. След множество опасни атаки и цели 15 изпълнени корнера ЦСКА стигна до пълния обрат. В самия край на редовното време Цварц реализира второто си попадение в мача за 2:1, а малко след това Питас сложи точка на интригата с трети гол за "червените" – 3:1.

Ботев обаче не се предаде. В третата минута на добавеното време гостите намалиха на 3:2, след като Лапухов допусна грешка при центриране от корнер и пловдивчани се възползваха, за да върнат едно попадение.

В оставащите секунди ЦСКА удържа натиска на съперника и запази аванса си, за да се поздрави с драматична победа с 3:2. Червените вече имат 4 точки след втория кръг и се изкачиха на петото място в класирането, на две от водача Лудогорец.