Хейтъри! ЦСКА със силен мач и равенство в Баку. Идва голям реванш!

Лош момент за хейтърите! Направеният на нищо в последните дни тим на ЦСКА и треньора Христо Янев, изиграха добър мач в Баку срещу фаворита Карабах и завършиха наравно 0:0 в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

А ЦСКА можеше и да спечели тови мач! Така или иначе, предстои голям реванш след седмица в София. Червената публика трябва да напълни "Васил Левски", а злобарите и комплексарите да се скрият в мъката си и отвратителната атмосфера, която създадоха преди срещата.

В началото - припряни действия от футболистите и на двата отбора. В първите 20-ина минути нито един от двата отбора не успява да осъществи повече контрол върху топката.

В 33-та минута светкавична контра на ЦСКА - Годой успя да отиграе топката сам срещу двама защитници, но все пак бранител в черно я изби в корнер.

После Леандро Годой задържа в гръб съперников играч и получи първия жълт картон в мача, последва го и Янкович.

Като цяло ЦСКА стоеше добре на ."Тофик Бахрамов" през първото полувреме на срещата.

В първите минути на втората част армейците продължаваха да играят дорбе и със самочувствие.

В 58-та минута обаче Карабах отбеляза гол, който за наше щастие бе отменен правилно заради засада.

Следп това опасен удар на Пастор бе спасен от вратаря на домакините. След това,безобразно отиграване на Годой от чиста позиция.

Левият бек Мартино се пропука няколко пъти в защитата на ЦСКА. Нов слаб удар на Годой.

Мачът се развиваше удобно за червените, но те не съумяваха да завършват добре атаките.

Продължаваха възможностите за армейците, но така и не се стигаше до класния завършващ удар. Срещата беше определено отворена в тези минути.

В средата на терена се открояваше играта на Стефано Сенси, въпреки честите му нарушения.

Много силен натиск към 80-та минута на домакините. Отлична реакция на Лапоухов спаси червените. Последва още едно отразяване на удар на Монтиел. Добри изяви в защита и на Теодор Иванов.

Неточен удар на Питас в 87-та минута. Интересното е, че червените имаха повече удари от домакините.

Последва опасно центриране на Монтиел и пропуск с глава пред Лапоухов.

Много сериозна опасност пред вратата на ЦСКА след подхлъзване на Уору, но ударът на Жали бе неточен. Последва петминутно продължения на двубоя. Страхотна игра и на Гбамен.

Очаквано Карабах опита всичко да стигне до победата с финален щурм. Но армейците удържаха справедливото равенство.