Скалони за Меси - нищо не знам, той все ни изненадва!

Има ли надежда Лионел Меси да играе и на Мондиал 2030? Този въпрос си задават всички фенове на Аржентина, след като "Албиселесте" загуби във финала на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Селекционерът Лионел Скалони коментира горещата тема. "Меси е на 39, невероятно е. Той беше ясен - ще играе, докато може и иска. Какво знам аз? Попитайте него. Ще бъда честен - нямам ни най-малка представа. Той не спира да ни изненадва", заяви треньорът.

Капитанът Меси не сдържа сълзите си след поражението от Испания. Изглеждаше сякаш това е последният му мач на мондиал.

ПЪРВО КОПА АМЕРИКА

Все още обаче няма официално изявление за бъдещето му нито от самия 8-кратен носител на "Златната топка", нито от футболната федерация на Аржентина. Несигурност има и около Лионел Скалони, чийто договор изтича през декември. Според "Марка" и медиите в Аржентина, Меси си е поставил за цел триумф с Копа Америка през 2028 г., а Мондиал 2030, когато ще бъде на 43 години, остава далеч в мислите му. Откриващите мачове на Мондиал 2030 ще се играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай, след което турнирът ще продължи в основните домакини Испания, Португалия и Мароко. Така за първи път световно първенство ще се проведе в 6 държави на 3 различни континента. Ако участва и на следващото световно, Меси ще стане абсолютен рекордьор със 7. В момента с Кристиано Роналдо (Португалия) делят върха с по 6.

Защо Скалони се разплака

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони се разплака на официалната пресконференция след финала на Световното първенство, който тимът му загуби с 0:1 от Испания след продължения.

"Ще говоря с президента, имам идея какво искам да правя, ще изпълня договора си и след това ще видим. Истината е, че изпитвам нужда да помисля, защото не знам дали ще мога да направя нещо толкова голямо като това. Може би ще трябва да поговорим. Благодарен съм на президента, че ми даде такава възможност, да бъда на такова място”, започна Скалони, който бе видимо разстроен след загубения финал. Скалони опита да се съвземе, но сълзите започнаха да напират от очите му: „За да продължим, са необходими много неща, най-вече да се рестартираме, да изградим отново група като тази, която трудно ще се формира пак, и това ме боли до дъното на душата”.

„Не е важно кой е начело на националния отбор. Достатъчно е да има определени ценности, да е закърмен от малък с това какво е да носиш тази фланелка, какво е да играеш за тази страна, а останалото го правят те, това е реалността. Не го виждам толкова сложно и всеки процес някога приключва. До декември ще бъдем тук и ще се борим“, добави Скалони, вече разплакан, след което се извини и напусна пресконференцията.