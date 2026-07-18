Скандалните аржентинци засенчиха класата на Меси

Играчите на Аржентина се замесиха в сериозен скандал след вчерашното си драматично класиране за втори пореден финал на Световно първенство.

Меси и компания победиха Англия с 2:1 след късен обрат. Драма, която ще остане в историята като един от най-запомнящите се полуфинали на Мондиал.

От първата до последната минута двубоят в Атланта бе доста нервен, съпътстван от куп груби нарушения, провокации и то двете страни, както и непрестанна размяна на реплики между играчите.

Мелетата също не бяха рядкост. Три по време на мача и едно след последния съдийски сигнал превърнаха и този мач между Англия и Аржентина в класика.

За всички е ясно, че това съперничество не е само и единствено футболно. Да, решителните битки между Англия и Аржентина на терена винаги са носели един по-особен заряд, а той е свързан и с конфликта за Фолкландските острови през 1982-а.

Специално за аржентинците това е твърде болезнен въпрос, а още преди мача селекционерът Лионел Скалони призна, че самият той по никакъв начин не би намесил политиката във футбола, но това е тема, която със сигурност се върти в главите на играчите.

Видя се и след края на мача, когато сред играчите се появи транспарант с надписа "Фолкландските острови са аржентински".

ФИФА и Англия скочиха на аржентинците

Транспарантът първо бе разпънат от халфа Джовани Ло Селсо, а след това бе поставен на земята около празнуващите футболисти.

Съвсем логично това предизвика огромен скандал, особено във времена, в които ФИФА прави абсолютно всичко възможно да разграничи футбола от политиката.

От ФИФА остро осъдиха действията на аржентинските футболисти и предупредиха, че ще приемат съответните мерки, най-вероятно свързани с глоба.

Това не е първият случай, в който нещо подобно се случва, а преди 12 години Аржентина отнесе глоба от 27 000 долара заради сходен транспарант, опънат тогава в контролен мач срещу Словения.

Английските медии реагираха остро на случая и припомниха, че Фолкландските острови са британска територия и обещаха да следят изкъсо ситуацията, настоявайки за възможно най-тежко наказание след абсурдния транспарант.

Не такава обаче бе реакцията в Аржентина. И тук не говорим само за феновете, които изпаднаха в еуфория и споделяха снимки на транспаранта в социалните мрежи. Куп положителни реакции имаше и от политически фигури в Аржентина.

Вицето на Аржентина изтърси голяма глупост преди мача

Вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел излезе с мотивационно послание в социалните мрежи преди днешния мач от 1/2-финалте на Свутавното първенство между "гаучосите" и Англия. Вторият по важност човек в южноамерикенската страна, която е дъщеря на ветеран от войната за Фолкландските острови, нарече островитяните "пирати-узурпатори" в тирада с политическа насоченост.

Ето какво написа тя:

"Утре играем срещу пиратите-узурпатори. Това не е просто още един мач. Няма да бъда политически коректна или безсърдечна в тази ситуация. Срещу англичаните винаги е нещо повече. Това са Малвинските острови (начинът, по който островите, обект на дългогодишни спорове, са наричани в страната), това е Диего, това е последният мач на Лео Меси напред, Аржентина! Защото до последния си дъх ще претендираме за това, което е наше!".

Войната за Фолкландските острови (наричани в Аржентина Малвински острови) е кратък, но много интензивен конфликт през 1982 година между Великобритания и Аржентина. Войната между двете страни продължава 74 дни и завършва с капитулацията на военните сили на южноамериканската страна, които първоначално са стартирали конфликта с десант на 2 април, превземайки столицата.

Аржентина твърди, че е наследила суверенитета от тях от Испания, докато Великобритания ги превзема и управлява от 1833 година и по-голямата част от местното население се определя като британци, заявявайки, че иска да остане отвъдморска територия на Великобритания.

Томас Тухел е големият грешник за британците

Томас Тухел се озова под невиждана атака, след като Англия се сгромоляса срещу Аржентина и изпусна мястото си на финала на Мондиал 2026. Медиите, бившите национали и разгневените фенове хвърлиха вината почти изцяло върху германския селекционер, обвинявайки го, че е заменил смелостта със страх.

Повелите „три лъва“ се прибраха в глуха защита, предадоха инициативата и позволиха на световния шампион да обърне полуфинала до 2:1. За броени минути Тухел се превърна от човека, доближил Англия до мечтата, в основната мишена на националния гняв.

Англичаните поведоха чрез Антъни Гордън и изглеждаха само на крачка от първия си световен финал след триумфа през 1966 година. Решенията на Тухел след гола обаче промениха напълно мача - отборът се отдръпна, прие натиска и спря да търси второ попадение.

„Пасивно и разпаднало се“

„Пасивно и разпаднало се - струваше ли си защитната тактика на Тухел? Мечтата рухна“, написа Би Би Си. Медията открои и твърде късното включване на Маркъс Рашфорд и Айвън Тони. Двамата се появиха едва когато Аржентина вече беше овладяла мача, а Англия отчаяно търсеше начин да си върне загубената инициатива.

„Индипендънт“ беше още по-безпощаден: „Томас Тухел загуби самообладание и чистият му страх потуши мечтата на Англия.“

Промените в защитата бяха определени като неразбираеми, а решението за още по-дълбоко прибиране - като отказ от футбола, който беше извел отбора до преднината.

„Гардиън“ също противопостави смелостта на Аржентина на страха на Тухел. Според изданието южноамериканците са поели риска, докато Англия доброволно е предала терена и е започнала да пази минималния си аванс прекалено рано.

Шиърър: Подарихме им инициативата

Бившият капитан на Англия Алън Шиърър заяви, че тактиката, която е проработила срещу по-слаби съперници, е била обречена срещу класата на Аржентина.

„Разликата е, че когато се защитаваш трескаво срещу Норвегия или Мексико, те нямат качеството, което има този аржентински отбор по отношение на умението с топката и способността да те наказва“, каза Шиърър пред Би Би Си Спорт.

Той не остави никакво съмнение къде вижда вината за поражението.

„Не може да очакваш, че Аржентина няма да вкара след 30 минути глуха защита. Просто им подарихме инициативата и за всичко е виновен треньорът. Той прави смените, той определя тактиката във всеки един момент“, заяви разочарованият Шиърър.

„Треньорска катастрофа“

Крис Сътън стигна още по-далеч и определи действията на Тухел като пълна треньорска катастрофа. „Фактите показват, че Англия излезе напред в резултата и след това на практика връчи инициативата на Аржентина“, посочи бившият нападател.

Според него вкарването на още един защитник е изпратило най-лошото възможно послание към двата отбора - че Англия вече не мисли как да спечели, а единствено как да оцелее. „Дълбока защита и вкарване на още един бранител... Футболът е доста проста игра - трябва да изнесеш играта напред по терена. Не можеш да очакваш да се защитаваш 30 минути срещу класата, която Аржентина притежава“, каза Сътън.

Той постави под въпрос и бъдещето на германеца начело на националния тим. „За мен вината е изцяло на треньора. Той направи промените. Беше негативен, така че въпросът е как изобщо можете да се доверите на Томас Тухел да води този отбор напред“, попита Сътън.

Аржентина усети английския страх

Бившият вратар на националния отбор Джо Харт видя решаващата разлика в поведението на двата тима. Докато Норвегия и Мексико са се пречупили под натиска на Англия, аржентинците не са показали и следа от страх. „Не видях и капка паника в този аржентински отбор. Видях вярата, видях как осъзнаха, че могат да тичат из цяла Англия“, заяви Харт.

Точно тази увереност се превърна в присъда за отбора на Тухел. Англия се отказа да диктува мача, Аржентина усети колебанието и нанесе двата удара, които взривиха мечтата и отприщиха яростта срещу селекционера.

Меси : Може да не ви харесва, но ние сме тук!

Любопитно изказване след мача направи и Лионел Меси, който в минутите след мача отговори на всички критици, а те не са малко за Аржентина от началото на Мондиала.

Къде с основание, къде пресилено, но няма по-критикуван отбор от световните шампиони, а тяхната най-голяма звезда заяви:

"Ние сме най-добрите, няма никакво значение дали това ви харесва или не".

След това аржентинският гений допълни:

"Това е истинска лудост, не само днес, а всичко, което тази група играчи постигна.

Това е всичко, което аржентинският народ искаше да види и ние му го предоставихме. Наистина е лудост да играя два поредни финала, но това е така, защото в нито един момент не спряхме да вярваме".

Финалът на Мондиала влиза в историята

Неделният финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Ню Йорк ще създаде поне два прецедента в историята на Световното първенство.

За първи път в двубоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащият европейски шампион (Испания) и актуалният първенец на Южна Америка (Аржентина). Любопитното е, че мачът между тях в Катар за трофея „Финалисима“ в края на март така и не се състоя заради войната в Близкия изток.

Също така „Албиселесте“ е номер 1 в световната ранглиста, докато „Ла Фурия“ е на втората позиция в нея. Така това е единственият случай от въвеждането на класацията на ФИФА през 1992 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.

Освен това Аржентина се превърна в шестия действащ световен шампион, който ще играе на втори пореден финал в турнира. „Албиселесте“ вече го са го правили през 1990 година, а Бразилия също е достигала финала при защитата на титлата си два пъти: през 1962-ра и 1998-а.

По веднъж това постижение са записвали Италия през 1938-а и Франция през 2022-ра. Въпреки това само в два от случаите шампионът е успявал да защити титлата си – „адзурите“ през 1938-а и „Селесао“ през 1962-ра.

Испания изравни рекорда за серия без загуба

Воденият от Луис де ла Фуенте тим се класира за финала на Световно първенство, след като победи Франция с 2:0 в полуфиналния сблъсък. С този успех „Ла Фурия“ записа 37-и пореден мач без загуба. Последното поражение на испанците в официален двубой датира от март 2023 г., когато отстъпиха на Шотландия с 0:2 в квалификациите за Евро 2024. Оттогава отборът е в серия от 37 срещи без загуба, в които е постигнал 28 победи и 9 равенства. По този начин Испания изравни рекорда на Италия, която също записа 37 мача без поражение в периода между септември 2018 г. и октомври 2021 г. под ръководството на Роберто Манчини.