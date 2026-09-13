Скандалните аржентинци засенчиха класата на Меси
Очаквани проблеми, предизвикани от играчите на Аржентина
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Очаквани проблеми, предизвикани от играчите на Аржентина
Медиите и легендите обвиниха германеца, че със страх, късни смени и глуха защита е погребал мечтата за финала
Селекционерът видя два различни отбора на терена и пое отговорността за решенията си срещу Аржентина
Повечето букмейкъри поставят Англия сред водещите претенденти за титлата
Англия е сред фаворитите на Световното първенство и търси първия си трофей от 1966 насам
„Трите лъва“ паднаха с 0:1 и чуха освирквания, Тухел под натиск след нов слаб мач
Томас Тухел вече е подписал договор
Томас Тухел ще наследи Юрген Клоп начело на "Борусия" Дортмунд след края на сезона. Специалистът подписа три годишен договор с осемкратните шампиони н...
Майнц. Наставникът на Майнц 05 Томас Тухел се изказа ласкаво за Тодор Неделев, който се присъедини към тима през зимата. Специалистът заяви, че българ...