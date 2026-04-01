Англия се изложи на Уембли, а Япония написа история

Тимът на Англия разочарова сериозно и загуби с 0:1 от Япония на стадион „Уембли“, записвайки нов слаб резултат след равенството 1:1 с Уругвай преди дни. Играчите на Томас Тухел отново не показаха нужната острота в атака и логично бяха наказани. Гостите се възползваха от грешка и реализираха единственото попадение в мача. Поражението донесе освирквания от трибуните и засили напрежението около отбора.

Без идеи в атака и експерименти в състава

Англия не беше достатъчно креативна и опасна в предни позиции, въпреки че имаше известни положения. Бен Уайт започна като титуляр въпреки освиркванията от предишния мач. Хари Кейн получи почивка заради лека травма, а Антъни Гордън действаше като фалшива деветка. В стартовия състав бяха още Коул Палмър, Фил Фодън и Роджърс.

Япония наказа грешка и взе преднина

Гостите започнаха по-опасно, като Накамура центрира добре, но Уеда не успя да засече. В началото англичаните изглеждаха несигурни в защита и Джордън Пикфорд трябваше да чисти панически. Постепенно домакините взеха инициативата, но точно в този момент Япония удари. Палмър загуби топката, последва бърза контра и Митома завърши атаката с точен удар в далечния ъгъл. Това беше първият гол, който Пикфорд допуска от октомври 2024 г. или след 536 минути без попадение.

Греди и пропуски за „трите лъва“

Англия не успя да реагира и продължи да действа неубедително. Сано стреля над вратата за Япония, а в 34-ата минута Андерсън уцели напречната греда. Малко преди почивката късметът отново беше на страната на домакините, когато след грешка на Мейну японците стигнаха до удар на Уеда в горната греда и пропуснаха да удвоят.

Тухел търси промяна със серия от смени

След почивката Англия отново не създаде опасности, а Пикфорд трябваше да спасява удар на Доан. Последва нов шанс за Япония при центриране на Ито, но Уеда не засече. Езри Конса стреля с глава покрай вратата, а домакините все още нямаха точен удар.

Томас Тухел реагира с четири смени, като пусна Ливраменто, Хол, Соланке и Боуен. Роджърс принуди Сузуки да спасява, а Боуен внесе свежест и почти изненада вратаря с центриране към близката греда.

Късен натиск, но без резултат

Маркъс Рашфорд също се появи и веднага тества Сузуки, а при добавката Боуен не успя да вкара. В края Тухел пусна и Хари Магуайър, който беше най-близо до изравняване, но ударът му с глава беше изчистен от голлинията.

Малко след това отново той създаде напрежение след ново центриране, но японците удържаха и записаха първата си победа в историята срещу Англия. Освиркванията от трибуните след последния сигнал бяха показателни за разочарованието от представянето на домакините.

