Лудост - 2,3 млн. долара за билет за финала на Мондиал 2026

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“.

Но само месец преди началото на първенството билетите за повечето мачове все още не са продадени и не е ясно дали въобще има изцяло разпродаден стадион за някой от мачовете.

Гилад Зилберман – главен изпълнителен директор на SeatPick, водещ сайт за сравнение на вторичния пазар, не вярва, че билетите за Световното първенство ще бъдат разпродадени: "Интуицията ми казва, че цените на билетите ще падат. Мисля, че ФИФА изпитва затруднения", каза той.

Досега ФИФА не е отговорила на изпратените от ДВ въпроси относно търсенето и продажбите.

Но данните на Американската асоциация на хотелиерите (AHLA) потвърждават анализа на Зилберман: близо 80% от резервациите в хотелите в градовете домакини остават под първоначалните прогнози. Според AHLA това вероятно се дължи на липсата на гости от чужбина.

Предвид трудностите с визите, високите цени на самолетните билети и другите логистични предизвикателства, изглежда все по-вероятно на турнира да присъстват предимно фенове от страните домакини — САЩ, Мексико и Канада — които могат да си позволят да изчакат понижението на цените, за което говори Зилберман

Най-скъпият билет с номинална стойност за финала беше 11 000 долара. ФИФА очаква да реализира 3 милиарда долара само от продажбата на билети и хотелиерски услуги. Миналата седмица Инфантино защити стратегията на организацията за продажбата на билети.

Друг нов елемент от стратегията на ФИФА за продажбата на билети тази година е въвеждането на собствен вторичен пазар, където спечелилите билети чрез поредица от жребии могат да препродават билетите си на каквато цена успеят да получат, а ФИФА удържа 15% комисиона както от купувача, така и от продавача.

Наскоро там беше обявен билет за 2 299 998,85 долара, което означава 690 000 долара за ФИФА, ако се продаде.

