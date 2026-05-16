Меси: Ямал е най-добрият в света!

Най-силното възможно признание за главоломния възход на Ламин Ямал дойде от самия Лео Меси. Легендата на Барселона призна, че 18-годишният талант му напомня за неговите собствени първи стъпки на "Камп Ноу". В интервю от последните дни аржентинецът разкри, че възпитаникът на Ла Масия е най-вълнуващият млад футболист в съвременния футбол. "От новото поколение играчи мисля, че Ламин Ямал е този, който ми напомня най-много за мен, когато започвах", сподели Меси.

И наистина тийнейджърът показва ниво на продуктивност и постоянство, което малцина в историята са демонстрирали на такава крехка възраст. Ямал има 16 гола и 11 асистенции в 28 мача в Ла Лига и допринесе много за очертаващата се титла на каталунците. Думите на Меси пък напълно кореспондират с пазарната стойност на крилото. Според новите данни на футболната обсерватория CIES, Ламин Ямал вече е най-скъпият футболист на планетата. 18-годишният ас е оценен на главозамайващите 343 милиона евро, изпреварвайки имена като Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе. Барселона вече го обвърза с договор до юни 2031 г., изграждайки целия си проект около него.

Най-забележимата промяна при Ямал през този сезон е неговата тактическа еволюция в системата на Ханзи Флик. Макар все още да е най-опасен от дясното крило, той донякъде започна да копира стила на Меси - връща се по-дълбоко, контролира играта с бързи пасове, след което нахлува в наказателното поле на съперника.

"Нямам никакво съмнение - за мен Ламин е най-добрият от това ново поколение. Заради това, което е направил досега, и бъдещето, което му предстои", категоричен бе Меси.

Легендата на Франция и Арсенал Тиери Анри засипа с похвали детето-чудо на Барселона и Испания Ламин Ямал, признавайки, че е "изумен" от интелигентността на тийнейджъра.

Бившият нападател на каталунците изрази надежда да види най-доброто от тийнейджъра по време на предстоящото световно първенство. Френската икона припомни ключовата роля на младока при триумфа на Испания на Евро 2024 и подчерта, че Ямал притежава рядко ниво на хладнокръвие, което не отговаря на крехката му възраст.

"Знаете ли какво ме изумява у Ламин? - започна той. - Помня полуфинала срещу Франция, когато при една контраатака, вече при 2:1 за тях, той имаше шанс да продължи напред, но не.

На 17 години той имаше интелекта да забави играта, да контролира ритъма, защото това беше най-доброто за отбора. И дори го каза на съотборниците си. Той овладя топката, свали я и я подаде на Карвахал. Какво, за Бога?! На 17! Хората се фокусират върху уменията и техниката му, но това, което ме изуми, бе неговата интелигентност. Това хлапе играе така, сякаш е в собствения си квартал. Времето ще покаже, но той ми доказа, че може да бъде звездата на всяко Световно първенство."

След като вече грабна наградата Laureus за "Млад спортист на годината" и завърши втори в класацията за "Златната топка" през 2025 г., следващата голяма цел пред Ямал е триумфът с националния тим на Испания на Световното първенство в Северна Америка.

